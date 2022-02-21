Хаскі

Хаскі відомі своєю надзвичайною активністю. Усе це через те, що раніше ці чотирилапі були їздовими собаками.

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Для любителів довгих прогулянок така порода підійде відмінно. Адже у хаскі дуже багато енергії, вони витривалі та добре переносять низькі температури.



Хаскі / Фото Peakpx​

Далматин

Це досить активні собаки, які потребують великих навантажень та довгих прогулянок на свіжому повітрі. Про це потрібно обовʼязково памʼятати майбутнім господарям, якщо вони вирішили обрати цю породу.

Завдяки своєму унікальному забарвленню сплутати далматинця з представниками іншої породи просто нереально. Популярність цим собакам приніс знаменитий діснеївський мультфільм, а потім і повнометражний художній фільм.



Далматин / Фото Pixabay​

Джек-рассел-тер'єр

Ця маленька весела собачка – також дуже активна. Порода виводилася для полювання на дрібну дичину.

Джек-рассел-тер'єр інтелектуальний і безстрашний, у нього всередині ніби весь час заведений моторчик. Він з радістю буде гуляти та всюди бігати.



Джек-рассел-тер'єр / Фото Medium​

Бігль

Бігль — дуже давня порода собак. Він здавна використовувався власне як мисливський пес, що гонить звіра, сповіщаючи про це власника гучним гавкотом.

Крім енергійності, собака відрізняється грайливістю та полюбляє шкодити, тому йому потрібно приділяти особливу увагу вихованню. Біглю потрібні активні прогулянки та постійна компанія, він важко переносить довгу самотність.



Бігль / Фото American Kennel Club

Доберман

Доберман — собака дуже спритна, розумна і смілива. Підходить для людей які мають час на тривалі прогулянки.

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Доберман / Фото Reddit

Цим собакам потрібне серйозне фізичне навантаження та базове дресирування. З ними можна і потрібно домовлятися, тому можна спробувати домовлятися "за гру". Так буде щасливий і пес, і господар, який отримає вдячного та люблячого друга.

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