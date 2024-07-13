Найбагатодітніша мати в історії: у парку помітили ведмедицю з рекордною кількістю дитинчат

У тваринному світі батьківство може бути складним завданням, оскільки тварини часто йдуть на жертви, щоб піклуватися про своє потомство. Самки восьминогів, наприклад, змушені відмовлятися від їжі, доглядаючи за яйцями, а деякі види повинні виховувати своїх малюків без сторонньої допомоги.

Однак у Єллоустоунському національному парку вчені помітили щось дуже незвичайне — самку ведмедя гризлі з неймовірною кількістю дитинчат. 5 дитинчат у посліді — це максимум, який їм коли-небудь доводилося спостерігати в парку.

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Найбагатодітніша мати-ведмедиця в історії

Несподівано в парку було помічено ведмедицю гризлі з п'ятьма ведмежатами на буксирі. Це рідкісне явище привернуло увагу відвідувачів парку, оскільки великі ссавці зазвичай не відомі тим, що мають багато нащадків.

Ведмеді гризлі – один з двох видів, що населяють Єллоустоунський національний парк, інший – чорний ведмідь. Зазвичай ведмежата народжуються парами в січні або лютому, причому деякі виводки містять до чотирьох особин.

З огляду на це послід із 5 ведмежат вважається надзвичайно незвичайним. Ба більше, це, ймовірно, перший раз, коли їм із колегами вдалося задокументувати щось таке в нацпарку,

– кажуть вчені.

Місцевий гід Андреа Баратта зняв на відео самку ведмедиці та її ведмежат, зазначивши, що ніколи раніше не бачив стільки ведмежат в одному виводку. Неймовірне видовище пізніше підтвердив фотограф-натураліст Стен Міллс, якому також вдалося зняти чарівних ведмежат у їхньому природному середовищі існування.

Ведмедиці і її 5 ведмежат: дивіться відео

Може не всі діти рідні?

Вчені поставили питання про батьківство групи ведмежат. Їхнє дослідження 2011 року показало, що дві ведмедиці народили різну кількість ведмежат, причому третє ведмежа дочки було усиновлене матір'ю. У більш недавньому випадку у 2016 році бура ведмедиця, на ім'я Катмай, взяла однорічне ведмежа разом зі своїм 9-місячним ведмежам після смерті його матері.

За словами Франка ван Манена, який очолює міжвідомчу групу з вивчення ведмедів гризлі, якщо цей виводок справді складається з 5 особин, він є першим зареєстрованим в історії екосистеми Великого Єлловстоуна. Утім, приналежність дитинчат навряд чи можна встановити, не провівши генетичного тестування.