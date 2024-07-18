Насправді не вимерло: гігантське чудовисько з десятками ніг 120 років ховалося від учених

Історія Землі, яка налічує понад 4,5 мільярда років, була місцем існування величезної кількості істот, деякі з яких зникли, а інші залишаються невідкритими наукою. Так і з гігантською стоногою, яку вважали вимерлою вже понад 120 років.

Здається дивним, що щось настільки велике і з такою кількістю ніг, як гігантська стонога, можна загубити. Але це так – їй вдавалося ховатися від очей учених останні 126 років.

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Вчені виявили гігантську стоногу, яку вважали вимерлою

Істота переховувалася поки команда дослідників не вирушила до лісу Макіра на Мадагаскарі. У результаті вченим вдалося виявити 20 видів, які раніше вважалися вимерлими: від мурахоподібних квіткових жуків, до райдужних риб і павуків-скакунів.

Завдяки революційному відкриттю було виявлено гігантську стоногу (Spirostreptus), яка переховувалася від науковців понад століття. Вперше невловну істоту задокументували ентомолог Анрі де Соссюр та натураліст Лео Центнер у 1897 році під час експедиції на Мадагаскарі. Однак, ця зустріч залишається єдиним відомим нині свідченням про гігантську багатоніжку, залишаючи її існування оповитим таємницею.



Тіло самки стоноги сягало 27,5 сантиметра / Фото Re:wild

Дослідники з різних організацій по всьому світу розпочали проєкт "Пошук втрачених видів". Понад 10 років цілеспрямованих зусиль було вкладено в ідентифікацію тварин, які вважаються втраченими, але ще не були оголошені вимерлими. Підраховано, що потенційно існує 4300 видів цих невловних істот, розкиданих по всій планеті.

Під час успішної експедиції торік вчені провели кілька тижнів у мадагаскарському лісі Макіра, де відкрили кілька раніше втрачених видів. Однією з визначних знахідок стала гігантська стонога Spirostreptus Sculptus, тіло самки якої досягає 27,5 сантиметрів.