Миліші за кошенят: 12 чарівних фото корівок, які не залишать вас байдужими

Коли люди чують щось про милих тваринок, вони навряд чи думають про корів. У їхніх списках напевно будуть коти, собаки, кролики, хом'ячки чи панди.

Але корів не враховують даремно. У боротьбі за звання наймиліших тварин, вони легко зможуть скласти конкуренцію вищезгаданим пухнастикам. Не вірите? Переконайтеся самі – Pets 24 підготували добірку чарівних фото корів, які це доведуть.

Це цікаво Як зробити так, щоб кіт дав спокій ялинці: розважте улюбленця з ласощами Felix® Party Mix®

"Чи можу я запропонувати вам фото милої корови у ці важкі часи?"

Фото Reddit / IDontBeleiveImOnFIre

"Пухнасте шотландське високогірне телятко"

Фото Reddit / waffleboss

"Це Іва, недоношене телятко. Вона виросла з собаками, і думає, що є однією з них"

Фото Reddit / Cashypants

"Хлопчик і його корова дрімають на ярмарку"

Фото Reddit / tiameghan

"Корівка позує зі своїм приятелем"

Фото Reddit / lnfinity

"Корови стануть вашими друзями, якщо ви будете добре до них ставитися"

Фото Reddit

"Маленька Му"

Фото Reddit / minstrelj

"Щасливого Різдва"

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Фото Reddit / AviahWinchester

"Мій дідусь більше не може доглядати за своїми коровами, тому я взяв це на себе. Якщо чесно, спершу вони мене трохи лякали, але зараз я прив'язався до них"

Фото Reddit / DLReads

"Це телятко носить навушники, щоб не мерзнути"

Фото Imgur / jacekup17

"Через 15 секунд після цього фото вона лизнула мій телефон"

Фото Reddit / triangleblues

"Корівка і їжачок"

Фото Reddit / AnecstaticDude

У Вінниці живе пелікан, що вміє жонглювати та розуміє людей: дивіться відео