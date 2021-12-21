Миліші за кошенят: 12 чарівних фото корівок, які не залишать вас байдужими
Джерело:Reddit
Коли люди чують щось про милих тваринок, вони навряд чи думають про корів. У їхніх списках напевно будуть коти, собаки, кролики, хом'ячки чи панди.
Але корів не враховують даремно. У боротьбі за звання наймиліших тварин, вони легко зможуть скласти конкуренцію вищезгаданим пухнастикам. Не вірите? Переконайтеся самі – Pets 24 підготували добірку чарівних фото корів, які це доведуть.
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"Чи можу я запропонувати вам фото милої корови у ці важкі часи?"
Фото Reddit / IDontBeleiveImOnFIre
"Пухнасте шотландське високогірне телятко"
Фото Reddit / waffleboss
"Це Іва, недоношене телятко. Вона виросла з собаками, і думає, що є однією з них"
Фото Reddit / Cashypants
"Хлопчик і його корова дрімають на ярмарку"
Фото Reddit / tiameghan
"Корівка позує зі своїм приятелем"
Фото Reddit / lnfinity
"Корови стануть вашими друзями, якщо ви будете добре до них ставитися"
Фото Reddit
"Маленька Му"
Фото Reddit / minstreljНа дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.
"Щасливого Різдва"
Фото Reddit / AviahWinchester
"Мій дідусь більше не може доглядати за своїми коровами, тому я взяв це на себе. Якщо чесно, спершу вони мене трохи лякали, але зараз я прив'язався до них"
Фото Reddit / DLReads
"Це телятко носить навушники, щоб не мерзнути"
Фото Imgur / jacekup17
"Через 15 секунд після цього фото вона лизнула мій телефон"
Фото Reddit / triangleblues
"Корівка і їжачок"
Фото Reddit / AnecstaticDude