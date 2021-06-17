Був схожий на монстра: з маленького песика зістригли кілограми шерсті – вірусне відео

17 червня 2021 , 20:41
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Джерело:

Boredpanda

Собака породу ши-цу роками носив на собі сплутані кілограми нестриженої шерсті. Коли його підстригли, під шерстю виявився симпатичний маленький песик.

Ши-цу на прізвисько Саймон пройшов непростий шлях. Пес опинився на вулиці, а його довга красива шерсть відростала, заплутувалася й ставала схожою на дреди.

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Таким Саймон був до стрижки / Фото KC Pet Project

На щастя, 11-річний пес потрапив у добрі руки волонтерів організація KC Pet Project із Канзас-Сіті. Саймона негайно почали чепурити.

Собаку стригли протягом 2 годин. Волонтери з'ясували, що Саймону доводилося ходити з кривими ногами, бо його шерсть була надто сплутана.


З песика зістригли 3 кілограми шерсті / Фото KC Pet Project

Песик майже нічого не бачив і на ньому були сотні бліх. До стрижки Саймон важив близько 9 кілограмів. Після того, як з нього зняли зайву шерсть, він полегшав майже на 3 кілограми.

Бідолашна тваринка роками носила на собі 3 кілограми сплутаної жирної шерсті. Після стрижки Саймон прийняв першу за довгі роки ванну.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.


Саймон прийняв ванну / Фото KC Pet Project

Більше фото Саймона дивіться тут

 

 

Організація KC Pet Project розмістила відео з Саймоном у тіктоці. Воно негайно стало вірусним і набрало вже понад 28 мільйонів переглядів.

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Подивіться повну історію маленького песика

@kcpetproject

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Автор: Аліна Рудченко