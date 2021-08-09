Маленький мунтжак: цікавий звір народився в Одеському зоопарку – фото
Джерело:фейсбук Ігоря Белякова
Про народження мунтжака повідомив директор одеського зоопарку Ігор Бєляков. Він навіть присвятив тваринці з дивною назвою невеличкий вірш.
Директор зоопарку оприлюднив на своїй сторінці у фесбуці фото мунтжака та його мами. Також він написав невеличкий жартівливий вірш про мунтжака.
Актуально Кіт з притулку чи вулиці: що потрібно знати перш, ніж заводити нового улюбленця
Мунтжак– найстаріший вид оленів, що виник 15 – 35 мільйонів років тому. Мунтжаки мають невеликі розміри. В азійських країнах вони є об'єктами полювання, а їх м'ясо вважають делікатесом.
Джерело: Вікіпедія
Новонароджений мунтжак / Фото Ксюша Фунтова
Мунтжаків також називають гавкаючими оленями. Якщо ці тварини збуджені або схвильовані, вони видають звуки, схожі на гавкіт собак.На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.
Ігор Бєляков не тільки пише вірші, присвячені мунтжакам, а й регулярно знімає кумедні кліпи-привітання із Новим роком. Завдяки цьому директор Одеського зоопарку став справжньою зіркою мережі. Відео із ним збирають десятки тисяч переглядів.
Вам сподобається День ветеринара в Україні: найкумедніші фото лікарів та хвостатих пацієнтів
Директор Одеського зоопарку в образі бика: відео