Маленький мунтжак: цікавий звір народився в Одеському зоопарку – фото

Про народження мунтжака повідомив директор одеського зоопарку Ігор Бєляков. Він навіть присвятив тваринці з дивною назвою невеличкий вірш.

Директор зоопарку оприлюднив на своїй сторінці у фесбуці фото мунтжака та його мами. Також він написав невеличкий жартівливий вірш про мунтжака.

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Мунтжак – найстаріший вид оленів, що виник 15 – 35 мільйонів років тому. Мунтжаки мають невеликі розміри. В азійських країнах вони є об'єктами полювання, а їх м'ясо вважають делікатесом.

Джерело: – найстаріший вид оленів, що виник 15 – 35 мільйонів років тому. Мунтжаки мають невеликі розміри. В азійських країнах вони є об'єктами полювання, а їх м'ясо вважають делікатесом.Джерело: Вікіпедія



Новонароджений мунтжак / Фото Ксюша Фунтова

Мунтжаків також називають гавкаючими оленями. Якщо ці тварини збуджені або схвильовані, вони видають звуки, схожі на гавкіт собак.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Ігор Бєляков не тільки пише вірші, присвячені мунтжакам, а й регулярно знімає кумедні кліпи-привітання із Новим роком. Завдяки цьому директор Одеського зоопарку став справжньою зіркою мережі. Відео із ним збирають десятки тисяч переглядів.

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