Директор зоопарку оприлюднив на своїй сторінці у фесбуці фото мунтжака та його мами. Також він написав невеличкий жартівливий вірш про мунтжака.

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Мунтжак

– найстаріший вид оленів, що виник 15 – 35 мільйонів років тому. Мунтжаки мають невеликі розміри. В азійських країнах вони є об'єктами полювання, а їх м'ясо вважають делікатесом.
Джерело: Вікіпедія

Новонароджений мунтжак
Новонароджений мунтжак / Фото Ксюша Фунтова

Мунтжаків також називають гавкаючими оленями. Якщо ці тварини збуджені або схвильовані, вони видають звуки, схожі на гавкіт собак.

Ігор Бєляков не тільки пише вірші, присвячені мунтжакам, а й регулярно знімає кумедні кліпи-привітання із Новим роком. Завдяки цьому директор Одеського зоопарку став справжньою зіркою мережі. Відео із ним збирають десятки тисяч переглядів.

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