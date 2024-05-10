Малайзія планує використати орангутангів для дипломатії: що вигадали

Малайзія планує впровадити "орангутангову дипломатію" в країнах, які імпортують пальмову олію. Ініціатива передбачає дарування орангутангів з метою покращення іміджу Малайзії як борця за збереження біорізноманіття.

У кроці, що нагадує китайську "дипломатію панд", Малайзія запропонувала відправити "посланців дружби" в рамках плану встановлення дипломатичних зв'язків з іншими країнами. Однак, ця ідея зіткнулася з опозицією з боку захисників тварин, які закликають уряд вивчити альтернативні методи захисту навколишнього середовища та збільшення виробництва пальмової олії.

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Малайзія започаткує "дипломатію орангутангів"

У відповідь на схвалення Європейським Союзом заборони на імпорт товарів, пов'язаних з вирубкою лісів, торік Малайзія, другий найбільший у світі виробник пальмової олії, розкритикувала це рішення як дискримінаційне. Цей крок може суттєво вплинути на виробництво пальмової олії в країні.

У нещодавній заяві міністр плантацій та сировини Джохарі Абдул Гані повідомив, що Малайзія планує подарувати орангутангів ключовим імпортерам пальмової олії та торговельним партнерам, таким як ЄС, Китай та Індія. Деталі цієї дипломатичної ініціативи поки що не розголошуються.

Це доведе світовій спільноті, що Малайзія віддана справі збереження біорізноманіття. Ми покажемо країнам світу, що Малайзія залишається надійним виробником пальмової олії та прагне захищати навколишнє середовище,

— заявив міністр Джохарі Абдул Гані.

Орангутанги опинилися під загрозою зникнення, що викликає занепокоєння. Звіт природоохоронної групи WWF показав, що популяція цих людиноподібних мавп на острові Борнео скоротилася до менш ніж 105 000 особин.

Представництво організації в Малайзії наголошує на важливості збереження лісів, які слугують природним середовищем існування цих тварин, і закликає не допустити їх подальшого знищення, щоб звільнити місце для плантацій пальмової олії.



Малайзія започаткує "дипломатію орангутангів" для збільшення продажів пальмової олії / Фото Unsplash

Останнім часом зоозахисники висловили занепокоєння щодо вивезення орангутангів до інших країн, посилаючись на потенційний негативний вплив на популяцію орангутангів у Малайзії.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) закликав уряд Малайзії співпрацювати зі своїми торговельними партнерами, щоб захистити тварин всередині країни, а не дозволяти їх експорт. Якщо не посилити заходи із захисту тварин, це може призвести до значного скорочення популяції орангутангів, яка, за прогнозами, зменшиться до 47 000 особин до 2025 року.