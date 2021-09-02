Кролик-поліцейський завів сторінку в інстаграм: які фото та відео опублікував

В рядах співробітників поліції Дніпра відбулося поповнення – одну з посад зайняв кролик по кличці Топотун. Тепер перший кролик-поліцейський в Україні завів свою сторінку в соціальній мережі інстаграм.

Топотун "працює" при Дніпропетровському університеті внутрішніх справ. Там кролик перебуває на посаді психолога, допомагає адаптуватися першокурсникам, а також підвищує настрій поліцейським і курсантам.

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Відомо, що тварини здатні не тільки зменшувати напругу й покращувати емоційний стан, а й зміцнювати психічне здоров'я людини.

"Наш вихованець вже подружився з курсантами, побував на лекціях, покатався на поліцейській машині. Топотун радий такому спілкуванню, а симпатичний кролик підвищує настрій", — прокоментувала прес-секретар Яна Шнурко.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

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Для кролика пошили спеціальну маленьку жилетку з написом "поліція". Також у нього є повідець, на якому тваринку активно вигулюють зеленими газонами.