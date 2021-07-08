Крилатий нічний лось: дивовижна тварина, про існування якої ви не підозрювали

Інколи еволюція створює тварин, які ніби зійшли з обкладинок фільмів жахів. Повірити у їх існування важко, адже виглядають вони ну дуже фантастично.

Однією з таких тварин є молотоголовий крилан. Дуже важко повірити в існування такої тварини, але світлини – реальні, як і самі звірі.

До речі Кульки шерсті у кота: як зменшити їх виникнення та попередити ускладнення

Крилан – це представник великих рукокрилих, морда якого схожа чи то на лося, чи то на дивного собаку. Живуть ці тварини у лісах Центральної Африки.

Неймовірна тварина / Фото WCS

Унікальна форма морди самця крилана – не випадковість. Завдяки їй у нього збільшена гортань, яка разом із скороченою губою дозволяє самцям гучним криком приваблювати самок.

Поєднання унікальностей / Фото WCS

Крилани ведуть нічний спосіб життя та живуть невеликими групами. Їхня улюблена страва – інжир, хоча вони також не відмовляються від плодів бананів та манго. Попри свій вигляд тварина не несе жодної загрози, тому місцеві мешканці не бояться брати їх на руки та робити вражаючі фото.