На краю даху та за планшетом: де в Одесі можна знайти незвичайні скульптури котів

Десятки скульптур котів з’явилися на вулицях Одеси. Артоб'єкти увійшли до спеціальної "котячої карти" в проєкті "Одеські котики", що створений для селфі-мандрів туристів.

Хвостатий злодій

На краю даху будинку сидить чорний кіт, який демонструє свою здобич – три сосиски, що були вкрадені у неуважних людей.

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Де: дах будинку, що на перехресті вулиць Буніна та Пушкіна.



Хвостатий злодій / Фото Моя Одесса

Рижик

Прототипом кота, який прикрасив ґанок, став офісний улюбленець Рижик. "Він приходить сюди до 9 ранку і перебуває до 6 вечора. Де він живе, ніхто не знає, але його всі обожнюють", – зазначила скульпторка Тетяна Штикало.

Де: ґанок нового будинку на розі вулиці Велика Арнаутська та вулиця Осипова.



Рижик / Фото Думская

Кіт тітки Соні

У рибному павільйоні "Привозу" об ноги бронзової тьоті Соні треться котик Тимофій. Відомо, що скульптура була встановлена тринадцять років тому.

Де: розташований в рибному ряду відомого ринку "Привоз".



Кіт тітки Соні / Фото vgorode

Співаючі коти

Фігурки котів прикріплені до фасаду будівлі: один - на підвіконні, а поруч, на виступі біля ґанку – ще два. У котів широко відкриті пащі та створений ефект, ніби зараз вони почнуть видавати звуки.

Крім цього, тварини спеціально зроблені "не ідеально": в одного кота порване вухо, в іншого – немає хвоста. Так авторка прагнула відтворити реальне життя вуличних одеських котів.

Де: скульптурну композицію встановлено на перетині вулиць Леонтовича та Пантелеймонівської.



Співаючі коти / Фото Деловая Одесса

Кіт Моріс

На одному з вікон кіт Моріс влігся на портфелі Михайла Жванецького. Проте скульптурі довелося несолодко, адже першу її версію вкрали.

Де: на вікні Всесвітнього клубу одеситів.



Кіт Моріс / Фото Odessa.net

Два коти-сфінкси

Два коти-сфінкси оберігають сходи під Тещиним мостом. Між лапками у кожного з них лежить ключ, а мордочки прикрашають загадкові посмішки.

Де: під знаменитим Тещиним мостом.



Два коти-сфінкси / Фото Одесский курьер

Тюлечка

У внутрішньому дворику будинку-музеї особистих колекцій ім. Олександра Блещунова живуть коти, які націлилися на тюлечку.

Де: двір Одеського муніципального музею особистих колекцій Блещунова на Польській.



Тюлечка / Фото Думская

Кіт-ліхтар

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Якщо від парку Шевченка зійти до дельфінарію "Немо", там поруч зі сходами, шлях буде висвітлювати ліхтар, на якому зручно вмостився котик.

Де: поряд з пляжем Ланжерон на ліхтарному стовпі.



Кіт-ліхтар / Фото Одесский курьер

Базаріна

Прототипом наступного героя стала кішка, яка жила на Новому Ринку і звали її Базаріна. А особлива вона своєю вагою, адже мала 18 кілограмів.

Де: перед входом в м'ясний корпус одного з найстаріших базарів міста – Новий ринок.



Базаріна / Фото Думская

Кіт-геймер

"Пушинка" – так звати скульптуру. Кішка сидить на лавці та лапкою грає з рибками, що намальовані на планшеті. Автор артоб'єкту Тетяна Штикало зазначила, що прототипом став реальний вихованець одного зі співробітників компанії-замовника.

Де: на лавці за адресою провулок Маяковського, 1.



Кіт-геймер / Фото pushkinska.net

Також у парку Перемоги посеред ставу сидить "Вітражний котик". У парку імені Т.Г. Шевченка розташувався "Скіфський котик". А на вулиці Ланжеронівська, 12 сидить "кіт Вальтер". Ще на Катерининській площі можна знайти кішечку Софу, що відпочиває.

Коли стемнієв самому серці Одеси, на вулиці Дерибасівська, 20, можна побачити – двох неонових котиків. А поруч з тату салоном на площі Віри Холодної, сидить "Трушний Татушний кіт".

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Пройшовши центром Одеси можна побачити всіх котиків та розглянути їх на власні очі. Нові пам'ятки завжди приваблюють туристів, особливо якщо вони пов'язані з історією міста.