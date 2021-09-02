Хвостатий злодій

На краю даху будинку сидить чорний кіт, який демонструє свою здобич – три сосиски, що були вкрадені у неуважних людей.

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Де: дах будинку, що на перехресті вулиць Буніна та Пушкіна.



Хвостатий злодій / Фото Моя Одесса

Рижик

Прототипом кота, який прикрасив ґанок, став офісний улюбленець Рижик. "Він приходить сюди до 9 ранку і перебуває до 6 вечора. Де він живе, ніхто не знає, але його всі обожнюють", – зазначила скульпторка Тетяна Штикало.

Де: ґанок нового будинку на розі вулиці Велика Арнаутська та вулиця Осипова.



Рижик / Фото Думская

Кіт тітки Соні

У рибному павільйоні "Привозу" об ноги бронзової тьоті Соні треться котик Тимофій. Відомо, що скульптура була встановлена тринадцять років тому.

Де: розташований в рибному ряду відомого ринку "Привоз".



Кіт тітки Соні / Фото vgorode

Співаючі коти

Фігурки котів прикріплені до фасаду будівлі: один - на підвіконні, а поруч, на виступі біля ґанку – ще два. У котів широко відкриті пащі та створений ефект, ніби зараз вони почнуть видавати звуки.

Крім цього, тварини спеціально зроблені "не ідеально": в одного кота порване вухо, в іншого – немає хвоста. Так авторка прагнула відтворити реальне життя вуличних одеських котів.

Де: скульптурну композицію встановлено на перетині вулиць Леонтовича та Пантелеймонівської.



Співаючі коти / Фото Деловая Одесса

Кіт Моріс

На одному з вікон кіт Моріс влігся на портфелі Михайла Жванецького. Проте скульптурі довелося несолодко, адже першу її версію вкрали.

Де: на вікні Всесвітнього клубу одеситів.



Кіт Моріс / Фото Odessa.net

Два коти-сфінкси

Два коти-сфінкси оберігають сходи під Тещиним мостом. Між лапками у кожного з них лежить ключ, а мордочки прикрашають загадкові посмішки.

Де: під знаменитим Тещиним мостом.



Два коти-сфінкси / Фото Одесский курьер

Тюлечка

У внутрішньому дворику будинку-музеї особистих колекцій ім. Олександра Блещунова живуть коти, які націлилися на тюлечку.

Де: двір Одеського муніципального музею особистих колекцій Блещунова на Польській.



Тюлечка / Фото Думская

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Кіт-ліхтар

Якщо від парку Шевченка зійти до дельфінарію "Немо", там поруч зі сходами, шлях буде висвітлювати ліхтар, на якому зручно вмостився котик.

Де: поряд з пляжем Ланжерон на ліхтарному стовпі.



Кіт-ліхтар / Фото Одесский курьер

Базаріна

Прототипом наступного героя стала кішка, яка жила на Новому Ринку і звали її Базаріна. А особлива вона своєю вагою, адже мала 18 кілограмів.

Де: перед входом в м'ясний корпус одного з найстаріших базарів міста – Новий ринок.



Базаріна / Фото Думская

Кіт-геймер

"Пушинка" – так звати скульптуру. Кішка сидить на лавці та лапкою грає з рибками, що намальовані на планшеті. Автор артоб'єкту Тетяна Штикало зазначила, що прототипом став реальний вихованець одного зі співробітників компанії-замовника.

Де: на лавці за адресою провулок Маяковського, 1.



Кіт-геймер / Фото pushkinska.net

Також у парку Перемоги посеред ставу сидить "Вітражний котик". У парку імені Т.Г. Шевченка розташувався "Скіфський котик". А на вулиці Ланжеронівська, 12 сидить "кіт Вальтер". Ще на Катерининській площі можна знайти кішечку Софу, що відпочиває.

Коли стемнієв самому серці Одеси, на вулиці Дерибасівська, 20, можна побачити – двох неонових котиків. А поруч з тату салоном на площі Віри Холодної, сидить "Трушний Татушний кіт".

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Пройшовши центром Одеси можна побачити всіх котиків та розглянути їх на власні очі. Нові пам'ятки завжди приваблюють туристів, особливо якщо вони пов'язані з історією міста.