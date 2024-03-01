У мережі опублікували відео, яке трохи нагадує відому казку про теремок, у якому оселилося багато різних звіряток. І жили б вони щасливо, але прийшов ведмідь і розвалив будиночок.

Дивіться "рімейк" сумнозвісного казкового сюжету. Така собі котоверсія.

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Кіт нахабно "виселяє" папугу зі його будиночка

Роль клишоногого, судячи з кумедних кадрів, у цьому відео грає нахабний кіт. Він усіма способами намагається виманити папугу з його "теремка" і зайняти тепле містечко.

Спочатку він підбирається підвісними сходами до пташиної шпаківні, а коли пернатий втрачає пильність, "виселяє" його з дому. Пухнастий нахаба йде буквально по головах, у спробах "приватизувати" чужі "квадратні метри".

Як вигляд мав би "котячий" теремок: дивіться відео

Вже давно, і в народі, і класиками помічено, багатьох "зіпсувало квартирне питання".

Кішка хотіла перевірити терпіння "чоловіка" і отримала прочухана

Деякі люди і тварини вважають, що їхня головна місія – доводити інших до сказу. Зазвичай, стереотипно, таку поведінку приписують жінкам, от і кішечка з опублікованого відео, мабуть, підтверджує це. Вона вирішила надокучати своєму пухнастому "чоловікові". Але той виявився дуже міцним горішком, і його реакцію можна переглядати цілий день.

На опублікованому відео видно, як біла кішка всіляко намагається привернути увагу смугастого товариша, але той не реагує на неї ніяк. Ймовірно, кішка хотіла пофліртувати з ним, але той не розумів. Тоді пухнаста вирішила "дістати" кота – спершу гладила його по носу, потім по морді. Реакція постраждалого виявилася дуже адекватною.