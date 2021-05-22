Байден – учасник депутатських сесій, помічник на нарадах та інтерв'ю. Йому можна перебувати у будь-якому куточку міської ради і спати на мерському столі.

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Як у мерії Дніпра з'явився кіт

Заступник голови Дніпра Михайло Лисенко – великий любитель тварин і зоозахисник. Одного разу він вирішив завести чотирилапого у себе в кабінеті. Декілька років тому він звернувся до містян у фейсбуці з проханням допомогти йому знайти гідного претендента на роль "помічника".



Байден кошеням потрапив до міської ради / Фото з фейсбуку Михайла Лисенка

Одна жінка відгукнулася на пост і надіслала Михайлу фотографію, де був зображений милий рудий котик. І його одразу ж забрали у мерію: кіт переїхав жити у кабінет №421. Якийсь час він "працював" тільки там з Михайлом Лисенком, але швидко влився в колектив і став незамінним учасником процесу самоврядування у Дніпрі.



Байденом кіт став ще до того, як його тезка переміг на виборах у США / Фото з фейсбуку Михайла Лисенка

Чому кота назвали Байденом

Як розповів мер міста Борис Філатов Дніпро TV, причин, через які чому у мерії з'явився свій Байден, декілька.

По-перше, нам сподобалося це ім'я. По-друге, тоді ще не президент США Джо Байден був одним із найвагоміших політиків і був віцепрезидентом. Ну, мабуть, ще і тому що рудий,

– сказав мер Дніпра.



На нашийнику Байдена бірка з прапором США / Фото з фейсбуку Михайла Лисенка

Мер жартує, що певно, чиновники передбачили, що рудий кіт міськради названий на честь політика, якому світить велике майбутнє.

Той, кому можна у будь-який кабінет без дозволу

Байден, як поважний представник котячих, гуляє, де він хоче і ходить там, де хоче. Іноді може зайти у сесійну залу і потрапити на камери журналістів, викручуючись на підлозі від задоволення.

Іноді він може зайти у кабінет мера без дозволу, спати на моєму кріслі. Мерія повністю йому належить,

– розповідає міський голова Дніпра Борис Філатов.



Байден може вільно розгулювати міськрадою / Фото Василя Денисюка

Байден присутній на всіх нарадах і разом з іншими розглядає важливі стратегічні моменти. Ба більше, для свого хазяїна він є своєрідним барометром.

Дивлюся, як, на що і на кого він реагує – свого роду барометр. До поганих людей не йде, на коліна не сідає – це вже багато про що говорить,

– з посмішкою говорить Михайло Лисенко.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.



Перевірка документообігу мерії / Фото з фейсбуку Михайла Лисенка

Котик, за словами мера Філатова, вніс життя у стару радянську будівлю. Тому він абсолютно не проти, а навпаки за те, щоб і в інших адмінбудівлях з'являлися чотирилапі працівники.

Я вважаю, що в адмінбудівлях, у яких працюють ті люди, які хочуть бути ближчими до інших, мають бути присутніми домашні тварини,

– заявив мер Дніпра.

Нагадаємо. Кіт живе також у Львівській міській раді. Його звати Левчик і він теж котячий мер міста, якому дозволено бувати у будь-якому куточку ратуші.