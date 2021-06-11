Корова вагою 400 кілограмів впала у провалля: її визволяли 13 чоловіків

11 червня 2021 , 07:55
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Джерело:

ДСНС

У Кривому Розі корова випадково провалилася у глибоку яму. Дістатися звідти самій у тварини не було жодних шансів.

Яма сягала близько трьох метрів. Корова безпомічно лежала у ній і чекала на допомогу. А визволити її виявилося не так вже й легко.

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Корову визволяли 13 рятувальників

Стався інцидент на вулиці Осіння Тернівського району у місті Кривий Ріг. Корова під час випасання впала у яму завглибшки три метри. Рятувальників про це сповістили очевидці.  

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Корова у проваллі / Фото ДСНС

Працівники Служби порятунку разом з місцевими жителями лопатами зробили підкоп під корову та частково визволили з провалля. Далі за допомогою механічної лебідки, пожежного рукава та рятувальної мотузки витягли тварину вагою 400 кілограмів.

Врятовану корову передали 76-річному власнику.

До порятунку довелося залучити 13 осіб та 2 одиниці техніки.


Корову тягла ціла ланка рятувальників / Скриншот з відео

Корова впала у яму в Кривому Розі: дивіться відео

Порятунок тварин у біді

  • Рятувальники не втомлюються допомагати не лише людям, а й тваринам. Вони визволяють їх із полону води, дістаються з-під завалів чи з високого дерева. 
  • Нещодавно працівники ДСНС витягли із очисної споруди лосицю. Червонокнижна тварина впала у триметровий басейн з водою і не мала шансів вибратися звідти самостійно.
  • У київській квартирі котик залишився сам на сам із вогнем: поки його власники були відсутні, у домі сталася пожежа. Наляканого малого довелося знімати за допомогою автокрану.
  • В Одесі собака провалився у яму й не міг вилізти звідти сам. За допомогою драбини-палки та мотузки рятувальники дістали песика з пастки.
Автор: Вероніка Климська