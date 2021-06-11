Яма сягала близько трьох метрів. Корова безпомічно лежала у ній і чекала на допомогу. А визволити її виявилося не так вже й легко.
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Корову визволяли 13 рятувальників
Стався інцидент на вулиці Осіння Тернівського району у місті Кривий Ріг. Корова під час випасання впала у яму завглибшки три метри. Рятувальників про це сповістили очевидці.
Корова у проваллі / Фото ДСНС
Працівники Служби порятунку разом з місцевими жителями лопатами зробили підкоп під корову та частково визволили з провалля. Далі за допомогою механічної лебідки, пожежного рукава та рятувальної мотузки витягли тварину вагою 400 кілограмів.
Врятовану корову передали 76-річному власнику.
До порятунку довелося залучити 13 осіб та 2 одиниці техніки.
Корову тягла ціла ланка рятувальників / Скриншот з відео
Корова впала у яму в Кривому Розі: дивіться відео
Порятунок тварин у біді
- Рятувальники не втомлюються допомагати не лише людям, а й тваринам. Вони визволяють їх із полону води, дістаються з-під завалів чи з високого дерева.
- Нещодавно працівники ДСНС витягли із очисної споруди лосицю. Червонокнижна тварина впала у триметровий басейн з водою і не мала шансів вибратися звідти самостійно.
- У київській квартирі котик залишився сам на сам із вогнем: поки його власники були відсутні, у домі сталася пожежа. Наляканого малого довелося знімати за допомогою автокрану.
- В Одесі собака провалився у яму й не міг вилізти звідти сам. За допомогою драбини-палки та мотузки рятувальники дістали песика з пастки.