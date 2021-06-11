Яма сягала близько трьох метрів. Корова безпомічно лежала у ній і чекала на допомогу. А визволити її виявилося не так вже й легко.

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Корову визволяли 13 рятувальників

Стався інцидент на вулиці Осіння Тернівського району у місті Кривий Ріг. Корова під час випасання впала у яму завглибшки три метри. Рятувальників про це сповістили очевидці.

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Корова у проваллі / Фото ДСНС

Працівники Служби порятунку разом з місцевими жителями лопатами зробили підкоп під корову та частково визволили з провалля. Далі за допомогою механічної лебідки, пожежного рукава та рятувальної мотузки витягли тварину вагою 400 кілограмів.

Врятовану корову передали 76-річному власнику.

До порятунку довелося залучити 13 осіб та 2 одиниці техніки.



Корову тягла ціла ланка рятувальників / Скриншот з відео

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Порятунок тварин у біді