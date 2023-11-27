Королева Максима закликає усіх бути небайдужими до природи. Про це йдеться на офіційній сторінці Королівського будинку в соціальній мережі Інстаграм.

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Королева Максима усиновила трьох їжаків

Їжаки в Нідерландах стикаються з дедалі більшими проблемами, оскільки доступність основних ресурсів стає меншою. У літні місяці ці колючі істоти натрапляють на труднощі, оскільки черв'яки глибше в ґрунті, і комах, що повзають, стає менше.

Останнім часом до їжачих притулків стає все більше хворих, ослаблених або поранених їжаків. Ареал проживання їжака також зменшився через будівництво та збільшення трафіку,

– йдеться у підписі.

Саме тому Королева Максима, дружина короля Нідерландів Віллема-Олександра, прийняла трьох їжаків у свою родину.

Королева Максима усиновила трьох їжаків та поселила їх у своєму саду / Фото з інстаграму @koninklijkhuis

Ці чарівні створіння тепер матимуть привілей жити біля королівської резиденції, користуючись достатньою кількістю їжі та середовищем існування, доступним у саду та лісі.

Чимало користувачів залишили коментарі під постом про усиновлення їжачків.

"Ой, яка гарна ідея. Я вже годую їжаків у своєму саду";

"У нас найкраща королева серед тисяч";

"Вони такі милі, минулого тижня ми також врятували їжака і викликали швидку допомогу для тварин, і вони відвезли їжака в притулок для їжаків".

Також на сторінці королівства закликають не ігнорувати допомогою їжачкам, які залишилися в біді.

Жінка прихистила цуценя, а потім виявила, що це дикий вовк

Жінка шокувала своєю "помилкою" користувачів мережі. Замість цуценяти, на яке розраховувала, прихистила дикого вовка. Особа, яка вирішила не називати свого імені, не помітила різниці між цими двома тваринами.

Вона каже, що зауважила щось не те тільки тоді, коли придивилася до очей тварини, яку прихистила. За її словами, вони були не такого кольору як у собак.