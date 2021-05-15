Коли ледь встиг упіймати потрібний момент: кумедні фото домашніх тварин

15 травня 2021 , 15:22
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Джерело:

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Усі власники домашніх тварин знають, що їх буває дуже складно сфотографувати. І велика рідкість – упіймати момент, коли улюбленець робить щось справді смішне.

Авторам цих фотографій дуже пощастило – адже їх світлини підіймають настрій чималій кількості людей. Спробуйте і ви зробити кумедне фото свого домашнього улюбленця.

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

Автор: Аліна Рудченко