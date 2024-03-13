На Київщині водій вилетів у кювет через косулю на дорозі: що з "учасниками" ДТП

На Київщині водій з'їхав у кювет через косулю. Це трапилося 13 березня на під'їзді до села Логвин Володарської громади.

57-річний водій "ГАЗ" побачив на дорозі дику тварину і був змушений виїхати на узбіччя. Про це повідомляє поліція Київщини.

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Щоб уникнути наїзду, кермувальник був змушений виїхати на узбіччя, але через негоду вантажівка з'їхала у кювет.

На щастя, жодна людина та тварина в аварії не постраждали.

На Київщині водій з'їхав у кювет через косулю / Фото Нацполіція

Зазначається, що крім правоохоронців Володарського відділення поліції Київщини на місці працювали представники ДСНС.

У Північній Македонії ведмідь напав на туриста

В Північній Македонії, популярному туристичному напрямку, відпочивальників закликали бути обережними. Все через підвищену загрозу нападу бурих ведмедів.

Сталося це після того, як минулого тижня внаслідок нападу ведмедя в природному парку Маврово на заході Північної Македонії було поранено данського лижника. Популяція тварин у регіоні зросла вдвічі – причина цьому глобальне потепління.