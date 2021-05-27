Були у безвиході: у Києві кілька годин рятували кошенят, які опинилися під підлогою квартири

До київської команди з порятунку тварин звернулися мешканці квартири на першому поверсі. Вони почули жалібне нявкання кошенят і попросили їх врятувати.

Люди були впевнені, що кошенята застрягли у підвалі, двері до яких заварені. Та порятунок набагато ускладнився, коли виявилося, що двері не ведуть у підвал.

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Порятунок кошенят

Волонтери зазначають: залежно від складності підвалу, порятунок тварини може тривати від 10 хвилин до декількох годин. Але найскладнішим і найстрашнішим місцем є будинки без підвалів.

У такому не пощастило опинитися чотирьом маленьким клубочкам. Вони жалібно нявкали і просились їх врятувати. Люди, які жили у квартирі над місцем, звідки йшов плач, вирішили звернутися до професіоналів. Вони пообіцяли, що заберуть до себе кошенят, але необхідно їх дістати.



Спершу здавалося, що кошенята плачуть з підвалу / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Рятувальники з Kyiv Animal Rescue Group приїхали на місце і відкрили двері, які були заварені. Люди сподівалися, що кошенята перебувають саме там. Проте, все виявилося значно складніше: двері ведуть у маленьку камеру, з якої немає ходу. Будинок є безпідвальним і усі мережі проходять у вузькому коробі, під підлогою всього першого поверху.



Двері у нібито підвал були заварені / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Доступ в короб, де і опинилися кошенята, зовні неможливий. У них робили люки, що ведуть з квартир, але більшість із них давно заварені і невідомо де точно розташовані.

Після тривалих пошуків, простукування підлоги і обстеження квартири, люк знайшли під шафою в кутку кімнати. Його вдалося відкрити і там одразу помітили кошенят. Їх було кілька, і вони перебували приблизно в 5 метрах від люка. Довжина гнучкого маніпулятора, яким дістають тваринок, лише 3 метри.



Кошенята з остраху забилися у кут / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Рятувальник провисів кілька годин в люку вниз головою, але вдалося дістати тільки одне кошеня. Інші втекли далі, вглиб короба.

Після довгих обговорень ситуації рятувальники і жителі квартири вирішили прорізати отвір в підлозі, ближче до точки перебування кошенят.



У підлозі просвердлили новий люк /Фото Kyiv Animal Rescue Group

За допомогою акумуляторної пили в коробі зробили новий люк і через нього вгору підняли ще трьох кошенят.

Як кошенята опинилися під підлогою і що з ними зараз

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Кошенят в порожнину принесла кішка. Вона змогла потрапити у короб через отвір у стіні будинку на протилежному кінці. Потім кішка зникла, і кошенята, залишившись одні, довго звали на допомогу.

Наразі малята перебувають у волонтерки Світлани Крутських.



Четверо врятованих кошенят потребують лікування / Скриншот з відео

Кошенятам потрібне лікування і вигодовування, грошей на які бракує. Як можна допомогти маленьким безхатькам, читайте на сторінці волонтерки за цим посиланням.