Борчиня за чистоту: киця Аліса навчилася мити підлогу і прибирає за власниками

Киця Аліса породи чаузі – титулована чемпіонка багатьох виставок. Втім, славу у мережі вона здобула завдяки неординарному вмінню: Аліса миє підлогу.

Алісі вже два роки, вона живе у Росії і в неї незвична не лише поведінка, а і походження. Її тато 22-кілограмовий очеретяний кіт, а мама – абіссинська кішка.

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Аліса, яка миє підлогу

Аліса у своїх господарів не одна: її власники розводять породу чаузі, відтак кошенят у домі не бракує. Киця за ними уміло дбає, вмиває і робить усе, що роблять звичайні котомами, і навіть більше. Аліса миє за ними підлогу.

Про специфічні вміння своєї киці власники почали розповідати в інстаграмі. Надалі історія опинилася у ЗМІ і Аліса – борчиня за чистоту – стала гостею багатьох шоу.

А почалася історія з ремонту: одного дня киця побачила безлад і вирішила прибрати його.

Колись давно вона з жадібністю спостерігала за тим, як прибираються в будинку. В один прекрасний момент, коли у нас йшов ремонт і було брудно, кішка взяла ганчірку і почала мити,

– розповіла хазяйка.

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Киця бере ганчірку і просто натирає підлогу, проходячи смугу за смугою. Інколи вона робить це демонстративно перед своїми кошенятами: власники жартують, що і їх вона хоче навчити цього вміння.

Під час прибирання киця видає звуки, схожі на бурчання, ніби вичитуючи господарів за бруд у квартирі. Ганчірка в її лапах буде доти, поки вона повністю не відчистить підлогу. Ну або ж поки господарі не заберуть ганчірку і не продовжать наводити лад.

Якщо у неї забрати ганчірку і сховати її, кмітлива киця знаходить аналог – шкарпетки чи інший одяг.

Нам так незручно, що кішка за нас моєї підлогу. Ми, звичайно, часто прибираємо, але не так часто, як їй би хотілося. Ганчірку вона приносить з ванної кімнати. Якщо не дати ганчірку, то вона може взяти чиюсь футболку чи шкарпетку,

– додала жінка.

Нащадок очеретяного кота

Родовідна в Аліси незвична – її тато очеретяний кіт, а мама – абіссинська киця. За словами власниці киці, незважаючи на суворого предка, Аліса – дуже м'яка і домашня кішка, яка відрізняється уважністю і спостережливістю.

Очеретяний кіт – вид диких хижих ссавців родини котячих. Зовнішньо він схожий на звичайних домашніх вихованців, однак він приблизно удвічі більший за звичайну кішку.

І сама Аліса, і її діти беруть участь у виставках та конкурсах. В арсеналі котячої родини чимало кубків і нагород.