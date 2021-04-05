Курйозний обман: у китайському зоопарку замість лева показували собаку – відео
Відвідувачі китайського зоопарку помітили, що у клітці із надписом "лев" сидить великий кудлатий пес. Чоловікові вдалося зняти на відео цю кумедну ситуацію.
Джерело:South China Morning Post
Один із відвідувачів зоопарку в провінції Сичуань помітив, що у вольєрі для лева сидить зовсім не цар звірів. Натомість у клітці бігав собака породи золотистий ретривер.
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Чоловік зняв сумного собаку на відео. На кадрах чути кумедні коментарі.
Це африканський лев? Може, він ще не виріс? Когось він мені нагадує, – жартував відвідувач.
Співробітник зоопарку повідомив, що раніше в клітці справді сидів лев. Гігантську кішку перевезли в інше місце, а табличку зняти не встигли. А ретривер виявився собакою власника зоопарку.
Автор відео також розповів, що не знайшов жодного справжнього лева у зоопарку. А тим часом керівництво закладу продовжує активно рекламувати можливість побачити цих граціозних тварин.
Ротвейлер замість вовка
Нещодавно подібний випадок трапився і в китайській провінції Хубей. Там у клітці для вовка сидів ротвейлер. Співробітники сказали, що вовк помер, адже був старим.
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У Дніпрі з собаки також зробили лева
Поки в Китаї відвідувачі зоопарку дивувалися собаці замість лева, українці також не пасли задніх. Мешканець Дніпра вигулював свого собаку, одягнувши йому перуку, що схожа на гриву лева.
Собака із гривою лева у Дніпрі / Фото Сергія Клепача
Містянам сподобався такий першоквітневий жарт. А дехто навіть боявся підійти до "молодого лева", поки не бачив, що грива – штучна.
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