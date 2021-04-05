Відвідувачі китайського зоопарку помітили, що у клітці із надписом "лев" сидить великий кудлатий пес. Чоловікові вдалося зняти на відео цю кумедну ситуацію.

Один із відвідувачів зоопарку в провінції Сичуань помітив, що у вольєрі для лева сидить зовсім не цар звірів. Натомість у клітці бігав собака породи золотистий ретривер.

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Чоловік зняв сумного собаку на відео. На кадрах чути кумедні коментарі.

Це африканський лев? Може, він ще не виріс? Когось він мені нагадує, – жартував відвідувач.

1. Visitors to a new zoo in Sichuan, China were left confused after seeing a golden retriever in a cage meant for an African lion.



A video taken by a visitor named Tang showed the dog wearing a harness within the enclosure, despite a sign indicating that a lion was inside. pic.twitter.com/QxWenvV8P9 — BFM News (@NewsBFM) March 31, 2021

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Співробітник зоопарку повідомив, що раніше в клітці справді сидів лев. Гігантську кішку перевезли в інше місце, а табличку зняти не встигли. А ретривер виявився собакою власника зоопарку.

Автор відео також розповів, що не знайшов жодного справжнього лева у зоопарку. А тим часом керівництво закладу продовжує активно рекламувати можливість побачити цих граціозних тварин.

Ротвейлер замість вовка

Нещодавно подібний випадок трапився і в китайській провінції Хубей. Там у клітці для вовка сидів ротвейлер. Співробітники сказали, що вовк помер, адже був старим.

4. Earlier this month, a zoo in Hubei, China was exposed for putting a Rottweiler in a wolf's cage.



The zoo's management said a wolf had lived there before it died due to old age. pic.twitter.com/YciC0qCGPx — BFM News (@NewsBFM) March 31, 2021

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У Дніпрі з собаки також зробили лева

Поки в Китаї відвідувачі зоопарку дивувалися собаці замість лева, українці також не пасли задніх. Мешканець Дніпра вигулював свого собаку, одягнувши йому перуку, що схожа на гриву лева.



Собака із гривою лева у Дніпрі / Фото Сергія Клепача

Містянам сподобався такий першоквітневий жарт. А дехто навіть боявся підійти до "молодого лева", поки не бачив, що грива – штучна.