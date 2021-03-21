На машину художника з Дніпра з шостого поверху впав кіт і розбив лобове скло. Художник до такого інциденту поставився творчо: вирішив створити портрет чотирилапого стрибунця.

Чоловік не вимагатиме від власниці кота відшкодовування збитків. Він вирішив залагодити справу самотужки і навіть допоможе із лікуванням чотирилапого.

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Як кіт впав на авто і вижив

За словами господарки домашнього улюбленця, він зіслизнув з підвіконня і приземлився на припарковане авто. Від сильного удару скло автомобіля лопнуло і пішли великі тріщини.



Розбите котом лобове скло / Скриншот з відео

Господаркою вихованця виявилася місцева бабуся. Вона розповіла очевидцям: на мить залишила вікно прочиненим і відволіклася. Чотирилапий вийшов погуляти до сусідів на лоджію, але не зміг повернутися і зірвався вниз.

Коту насправді пощастило і авто його врятувало від жорсткішого падіння на асфальт. У нього переломана лапка, а внутрішні органи цілі.

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Картина для допомоги чотирилапому

Несподіванка сталася із місцевим художником Тарасом Білоусом. Він не вимагатиме, аби власниця котика платила йому за нове лобове скло. Він вирішив написати із чотирилапого щасливця картину.

Полотно він виставить на аукціон, а отримані гроші витратити на заміну скла. Ба більше, художник хоче допомогти тваринці з лікуванням.