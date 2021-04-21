На сесію Дніпровської міськради завітав кіт Байден: фото головного "депутата"

У Дніпровській міськраді вже декілька років живе рудий кіт Байден. Він є незмінним членом засідань депутатів і ходить на сесії, допомагаючи ухвалювати рішення.

Завдяки Байдену дніпровські депутати виділяють більше грошей на захист природи. Інколи він навіть опиняється за головною трибуною і біля мікрофона.

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Кіт Байден у міськраді

Байден – це прізвисько кота, який живе поблизу міськради та час від часу з'являється на сесіях депутатів. Тому на засіданні зібралися 58 депутатів і один найважливіший член засідання – кіт Байден.



Кіт Байден на засіданні Дніпровської міськради / Фото "Інформатор"

Байден, до речі, став незмінним учасником самоврядування ще до того, як його тезка Джозеф став президентом США. Рудий живе у мерії з 2019 року і потрапив туди з оголошення про термінове прилаштування.

До речі, у Львівській мерії теж живе кіт. Його вважають котячим мером Львова та назвали Левчиком. Він потрапив до Ратуші у вересні 2020 року. Крім зіркового статусу вусаню ще й завели особисту інстаграм-сторінку.

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