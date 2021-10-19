Кінь впав у каналізацію в Кривому Розі: бідолашного тягнули автокраном

На Дніпропетровщині кінь провалився у каналізаційну яму. Порятувати його змогла ціла команда небайдужих людей.

Виклик по допомогу отримали патрульні поліцейські. Їм повідомили, що безпомічна тварина застрягла у каналізації і потребує допомоги.

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Як вдалося витягти коня

На місці поліцейські побачили бідолашного коня, який був знесиленим і тремтів від холоду. Патрульні вирішили викликати на місце рятувальників. Поки ті їхали, правоохоронці убезпечили коня, аби він не завдав собі шкоди.



Кінь безпомічно сидів у ямі

Доки очікували на рятувальників, повз проїхав підйомний кран. Правоохоронці вирішили зупинити його і попросити про допомогу. Водій Валерій, який ним керував, люб'язно погодився визволити тварину.

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Водій автокрана відгукнувся на прохання і допоміг витягти коня

Силами небайдужого містянина, патрульних та рятувальників коня дістали із глибокої пастки.

Вдячна власниця забрала свого скакуна. Життю та здоров'ю тварини нічого не загрожує

Рятувати тварин спецслужбам доводиться доволі часто. Так, наприклад, на Харківщині за один день визволяти з ями довелося козу і корову. На щастя, тварини не постраждали. Історію їхнього порятунку читайте за цим посиланням

Повний текст публікації Патрульної поліції:

Тиждень криворізьких патрульних розпочався із добрих справ

Вони разом із небайдужим чоловіком та рятувальники діставали коня, який впав у колодязь

Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мальовничій у каналізаційну яму провалився кінь.

Інспектори негайно прибули на місце та виявили у колодязі знесилену тварину, яка тремтіла та була виснажена.

Патрульні викликали на місце рятувальників та до їхнього приїзду вжили усіх можливих заходів, аби кінь не завдав собі шкоди.

У цей час повз саме проїжджав автокран. Патрульні зупинили його та попросили допомоги у водія Валерія, на що чоловік, не роздумуючи, погодився.

Силами небайдужого містянина, патрульних та рятувальників коня дістали із глибокої пастки.

Вдячна власниця забрала свого скакуна. Життю та здоров’ю тварини нічого не загрожує

Ми дякуємо Валерію за допомогу.

Не залишайтесь байдужими до чужої біди. Тільки разом ми здатні подолати будь-які перешкоди.