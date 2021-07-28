Палеохудожник порівняв зображення сучасних тварин та їхніх вимерлих предків: унікальні фото

Палеохудожник використовує відому зараз інформацію та реконструює фото доісторичних тварин. Поруч з їх предками він зображає сучасних тварин.

Автор проєкту публікує фото на своєму сайті та вже видав кілька книг. Цього разу він створив добірку, де поєднав доісторичних та сучасних тварин.

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Палеохудожник порівнює вимерлих та сучасних тварин

На світлинах помітно, наскільки давні тварини відрізняються від сучасних – починаючи з розмірів та закінчуючи будовою тіла.

#1 Акула

Сучасна велика біла акула нараз – найвідоміша хижа риба.

Та у нас не вистачило б фантазії її так називати, якщо б вижила інша акула,

– стверджує автор порівняння.

Додає, що справді великою була акула Мегалодон – вона мала довжину 8 – 16 метрів, її вага становила до 40 тонн. Для довідки, біла "типу велика" акула виростає до 6 метрів і важить до 2,3 тонни.

#2 Вовк

Сучасні вовки бувають дуже великими. Один з найвідоміших був з України та мав вагу понад 90 кілограм. Та зазвичай тварини мають вагу до 50 кілограмів. Вимерлий рід міг мати вагу 135 кілограм. Жив він у Північній Америці за часів міоцену (рання епоха неогенового періоду почалася 23,03 мільйона років тому і закінчилася 5,3 мільйона років тому).

#3 Дикий кабан

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Дикі кабани дуже небезпечні та великі. На Далекому сході кабани можуть важити понад 300 кілограмів та мати вагу 100 – 130 сантиметрів. Та вимерлі були в рази більші – їх зріст був понад 180 сантиметрів. А ще тварини мали 90-сантиметровий череп та величезні ікла. У них були довгі ноги, що допомагали швидко наздогнати здобич.

#4 Білий носоріг

Поки не вимерлий білий носоріг поруч з шерстистим. Сучасний носоріг може мати більшу вагу, ніж вимерлий – до 3,6 тисячі кілограмів. Зате шерстистий носоріг був вищим та мав більший ріг.

#5 Лев

Одна з найбільших кішок в історії – американський лев. Поруч – сучасний лев.

#6 Лось

Зараз науковці сперечаються, який підвид (аляскинський чи східно-сибірський) є найбільшим. Проте відомо, як виглядав перший лось. На фото помітно, що він був значно більшим та мав іншу форму рогів.

#7 Слон

Давній мамонт був важчим за сучасного найбільшого азіатського слона. Проте вони майже ідентичні за зростом.

#8 Кінь Пржевальського

Кінь Пржевальського – єдиний "дикий" кінь, що зберігся до наших часів. Раніше все коні були дикими і різних розмірів і мастей. Гігантський кінь раніше жив у Північній Америці та мав зріст орієнтовно 2,5 метра.

#9 Ведмідь

Найбільший бурий ведмідь та вимерлий печерний ведмідь – майже однакового розміру. Однак печерний був кремезнішим.

#10 Леопард

Колись жили не тільки печерні леви, але й леопарди. Наскельні малюнки в Chauvet Cave дали уявлення про вигляд цих пантер. А знайдені кістки – про їх розмірах.

Печерні леопарди не мали плям на животі та були більш волохатими, і кремезнішими, ніж сучасні. Давні леопарди вживалися з гієнами, вовками, ведмедями, левами, гомотерія та людьми.

Що відомо про проєкт Prehistoric Fauna

Про себе у твітері Prehistoric.Fauna написали, що вони українські палеохудожники.

Наша пристрасть полягає у створенні реконструкцій доісторичних тварин. Не тільки динозаврів,

– повідомили на сайті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що палеохудожник Роман Учитель – з Харкова. Цією роботою він займається не перших рік.

Чоловік здобув художню освіту, однак його завжди цікавила зоологія. Спочатку палеохудожником працював додатково, та згодом ця робота стала основною. Палеохудожник вже видали кілька книг зі своїми роботами.

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