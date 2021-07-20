Ідеальні для квартири: 7 маленьких та короткошерстих порід собак

Невеликі короткошерсті собаки – ідеальний варіант для утримання в умовах квартири. Пропонуємо добірку порід, що стануть надійними друзями міських мешканців та їх дітей.

Хоч ці песики досить компактні, але вони – усе одно живі істоти, які потребують належного вигулу, годування, медичного супроводу тощо. Майбутнім власникам потрібно пам'ятати, що собака будь-якого розміру – це велика відповідальність і чималенькі витрати.

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Бостон-тер'єр



Бостон-тер'єр / Фото Pixabay

Ці собаки чарують своїм гострим розумом та вишуканими манерами. Зовнішність бостон-тер'єрів досить цікава. Вага собак породи бостон-тер'єр становить від 6,8 до 11 кілограмів.

Характер бостон-тер'єрів веселий та компанійський. Вони люблять дітей і завжди беруть участь у дитячих іграх. Бостон-тер'єр не зможе стати хорошим сторожем, бо ці песики неагресивні й дуже добрі.

Порода підходить навіть недосвідченим власникам, оскільки труднощів у її вихованні, як правило, не виникає.

Мопс



Мопс / Фото Pixabay

Цю породу вже давно полюбили містяни. Мопси не потребують тривалих прогулянок, мають врівноважений характер і досить спокійні.

Характерною особливістю породи є приплюснута мордочка й круглі очі. Ці песики полюбляють увагу й будуть намагатися завжди сидіти поруч із господарем, а ще краще – у нього на руках.

Мопси погано переносять спеку, а в холодну погоду потребують спеціальний одяг. Їх вагу потрібно суворо контролювати, бо мопси – ще ті любителі попоїсти.

Французький бульдог



Французький бульдог / Фото Pixabay

Такі бульдоги важать до 14 кілограмів і є мініатюрною копією своїх більших побратимів (англійського та американського бульдога). Ця порода досить інтелігентна, має спокійний характер. Бульдоги не дуже полюблять шумні дитячі ігри, однак терплять їх заради спокою своїх господарів.

Французькі бульдоги дуже вибагливі у їжі, схильні до алергії та зайвої ваги. Вони будуть із задоволенням гуляти з господарем, але в спеку краще поберегти песиків, бо вони чутливі до високих температур.

Чихуахуа

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайтедо складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.



Чихуахуа / Фото Pixabay

Цих песиків відносять до найменших порід. Вони цілком можуть поміститися у жіночій сумочці, на долоні або в кишені.

Але характер у цих песиків непростий. Вони погано уживаються з іншими вихованцями, гавкають та кидаються на незнайомих людей тощо. Дресирувати їх буває непросто.

Китайський чубатий собака



Китайський чубатий собака / Фото Pixabay

Ці красунчики мають дуже ефектну зовнішність і завжди приваблюють багато уваги. Вони важать у середньому близько 5 кілограмів, але при цьому досить безстрашні й будуть вірно охороняти свого господаря.

Китайські чубаті собаки допитливі, дружелюбні, добре ладнають з іншими тваринами у домі. Вони дуже емоційні, складно переживають грубість та байдужість.

Ці собаки добре піддаються дресируванню і сильно залежать від людини. Вони не люблять залишатися на самоті.

Російський той-тер'єр



Російський той-тер'єр / Фото Pixabay

Ці песики крихітні (важать до 3 кілограмів). Вони дуже віддані та ласкаві. Породу вивели для боротьби з гризунами, але вони підкорили серця людей в усьому світі й стали домашніми улюбленцями.

Попри маленький розмір, той-тер'єри мужньо охороняють дім і завжди гавкають на незнайомців. Собаки цієї породи вибагливі до температури довкола, тому їх потрібно берегти від спеки й надмірного холоду.

Карликовий пінчер



Карликовий пінчер / Фото Pixabay

Собаки цієї породи – добермани в мініатюрі. Вони мають безстрашний норов, а також нерідко хочуть бути лідерами й тому не слухаються господарів.

До теми Найспокійніші породи собак: для тих, хто не любить гамір

Карликові пінчери важать від 4 до 6 кілограмів. Вони дуже рухливі, допитливі, а також надзвичайно розумні й кмітливі. Цих собак легко дресирувати й навчати трюків, однак господар повинен дати песику зрозуміти, хто є головним.