Крихітний бізончик народився у харківському екопарку. Така подія тут сталася вперше. Зараз тваринка в десятки разів менша за дорослих бізонів і проводить увесь час з батьками.

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Бізончик не відходить від своєї мами та регулярно харчується молоком. Новонароджений вчиться бігати й робить це під суворим наглядом батьків.



Малюк в десятки разів менший за дорослих бізонів / Фото Фельдман Екопарк

Стать малюка ще невідома. А ім'я для новонародженого пропонують обрати харків'янам.

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

Таке поповнення в екопарку сталося вперше. Зараз там мешкає отара з чотирьох дорослих тварин: 1 самця та 3 самок.



Бізони в екопарку / Фото Фельдман Екопарк

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Побачити родину бізонів разом з малюком можна у харківському екопарку, у вольєрі поруч із Триозер'ям.