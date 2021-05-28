Врятували разом з вірним другом: у Харкові з вогню винесли жінку та її котика

У одній із п’ятиповерхівок Харкова сталася пожежа. Рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини винесли з вогню хазяйку квартири і її вірного друга.

Після того, як вогнеборці врятували жінку з палаючої квартири, її доправили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Далі вогнеборці проводили подальшу розвідку пожежі.

Читайте Компанія Purina®: ваші запитання мають значення

На балконі квартири знайшли переляканого котика. Рятувальники евакуювали тварину на свіже повітря.



Вогнеборці не залишили тварину напризволяще / Скриншот

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Подивіться відео про порятунок жінки та кота