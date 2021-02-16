Водієві харківського таксі замовили послугу доставки. Клієнти передали сумку, заявивши, що у ній тістечка. Але під час поїздки щось пішло не так.

Соцмережі Харкова зарясніли фотографіями великої змії на сидінні автомобіля. Стверджують, що пітон виліз з сумки під час поїздки в таксі.

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Спершу показалася голова пітона / Фото Статус Quo

Таксист взяв замовлення на доставку. Йому повідомили, що в сумці тістечка. Однак дорогою "тістечка" ожили й почали вилазити з сумки.

Спершу змія показала голову, а потім виповзла на сидіння повністю.



Пітон в машині не на жарт налякав водія / Фото Статус Quo

У соцмережах стверджують, що змія неотруйна – пітон або удав. Втім, від переляку таксист усе одно міг втратити керування.