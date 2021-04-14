Забилося під могильною плитою: в Харкові ДСНС врятували від пожежі зайченя – фото

Попри нагадування про заборону паління сухостою, пожежникам час від часу доводиться приборкувати вогонь на територіях з посохлою травою. Харківські рятувальники під час гасіння пожежі на кладовищі врятували зайченя.

Загоряння сталося на території кладовища №17 у Харкові. Вогонь пошкодив надгробки та квіти на могилах.

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Що відомо про рятування зайченя

Під час гасіння пожежі сухостою на території площею 500 квадратних метрів, рятувальники помітили зайченя серед чагарників, які охопило полум'я.



Пожежники врятували зайченя / Фото ДСНС

Вогнеборці оперативно дістали його з вогняної пастки.

Біля однієї з могил знаходилось маленьке зайченя. Воно забилося під могильну плиту. Воно було одне, його сім'ї не було. Наші співробітники перенесли його до лісосмуги, та воно поскакало,

– розповів прессекретар Харківської ДСНС у коментарі "Об'єктиву".



Пожежники врятували зайченя / Фото ДСНС

Працівники ДСНС назвали попередньою причиною загоряння необережне поводження з вогнем.

Яка відповідальність за паління трави

Нещодавно рада посилила відповідальність та збільшила штрафи за подібні дії.

Тепер паліям трави доведеться сплатити мінімум 3 тисячі гривень.

Рятувальники нагадують про заборону паління сухої трави та небезпеку, до якої це свавілля може привести. Наприклад, на Львівщині згоріло авто через підпал сухої трави.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу