Забилося під могильною плитою: в Харкові ДСНС врятували від пожежі зайченя – фото

Джерело:ДСНС
Попри нагадування про заборону паління сухостою, пожежникам час від часу доводиться приборкувати вогонь на територіях з посохлою травою. Харківські рятувальники під час гасіння пожежі на кладовищі врятували зайченя.
Загоряння сталося на території кладовища №17 у Харкові. Вогонь пошкодив надгробки та квіти на могилах.
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Під час гасіння пожежі сухостою на території площею 500 квадратних метрів, рятувальники помітили зайченя серед чагарників, які охопило полум'я.
Пожежники врятували зайченя / Фото ДСНС
Вогнеборці оперативно дістали його з вогняної пастки.
Біля однієї з могил знаходилось маленьке зайченя. Воно забилося під могильну плиту. Воно було одне, його сім'ї не було. Наші співробітники перенесли його до лісосмуги, та воно поскакало,
– розповів прессекретар Харківської ДСНС у коментарі "Об'єктиву".
Пожежники врятували зайченя / Фото ДСНС
Працівники ДСНС назвали попередньою причиною загоряння необережне поводження з вогнем.Важливо! Рятувальники нагадують про заборону паління сухої трави та небезпеку, до якої це свавілля може привести. Наприклад, на Львівщині згоріло авто через підпал сухої трави.