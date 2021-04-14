Попри нагадування про заборону паління сухостою, пожежникам час від часу доводиться приборкувати вогонь на територіях з посохлою травою. Харківські рятувальники під час гасіння пожежі на кладовищі врятували зайченя.

Загоряння сталося на території кладовища №17 у Харкові. Вогонь пошкодив надгробки та квіти на могилах.

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Що відомо про рятування зайченя

Під час гасіння пожежі сухостою на території площею 500 квадратних метрів, рятувальники помітили зайченя серед чагарників, які охопило полум'я.



Пожежники врятували зайченя / Фото ДСНС

Вогнеборці оперативно дістали його з вогняної пастки.

Біля однієї з могил знаходилось маленьке зайченя. Воно забилося під могильну плиту. Воно було одне, його сім'ї не було. Наші співробітники перенесли його до лісосмуги, та воно поскакало,

– розповів прессекретар Харківської ДСНС у коментарі "Об'єктиву".



Пожежники врятували зайченя / Фото ДСНС

Працівники ДСНС назвали попередньою причиною загоряння необережне поводження з вогнем.

Важливо! Рятувальники нагадують про заборону паління сухої трави та небезпеку, до якої це свавілля може привести. Наприклад, на Львівщині згоріло авто через підпал сухої трави.

Яка відповідальність за паління трави

Нещодавно рада посилила відповідальність та збільшила штрафи за подібні дії.

Тепер паліям трави доведеться сплатити мінімум 3 тисячі гривень.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу