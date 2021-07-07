Організував проєкт "Центр поводження з тваринами". Кожного куратора щодо догляду за твариною консультуватимуть фахівці центру.

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У Харкові люди можуть стати кураторами для тварини в притулку

Кураторство є гарним варіантом для тих харків'ян, які хочуть проводити вільний час з собакою чи котом, але в них немає можливості завести вихованця вдома,

– розповіли організатори.

Щоб стати куратором, потрібно вибрати для себе тваринку. Тимчасовим господарем можна стати онлайн або в притулку.

Куратор зможе:

приїжджати до своїх підопічних у притулок, щоб проводити разом час;

рекламувати вихованця у соцмережах для якнайшвидшого влаштування в нову сім'ю;

допомагати у догляді за твариною;

навчати командам і разом брати участь у соціальних проєктах від міського притулку.



Куратор може доглядати за тваринкою, не беручи її додому / Фото Pixabay

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Фахівці центру також консультуватимуть кураторів. Їм допомагатимуть із знайомством, дресируванням та соціалізацією.

Ба більше, їм також розказуватимуть про алгоритми прилаштування і пошуку для тварин нової домівки. Цікаво, що інформацію про куратора кожної тварини зазначатимуть на вольєрах тварин-вихованців.

У притулку живуть 500 собак та котів

Прессекретар "Центру поводження з тваринами" Ольга Голубева у коментарі "Укрінформу" розповіла, що у притулку є 500 собак та котів.

І вже є перший приклад опікунства – 15-річна харків'янка Даріна Гриньова, чиї житлові умови не дозволяють взяти тварину додому, обрала в підшефні собаку Зіроньку,

– розповіла Голубева.

Вона також додала, що тепер без відома Даріни як опікуна собаку нікому не віддадуть.

До речі, у притулку розповіли, що у 2021 році знайшли нову домівку чи повернули назад у сім'ї орієнтовно тисячу собак і котів.

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