Організував проєкт "Центр поводження з тваринами". Кожного куратора щодо догляду за твариною консультуватимуть фахівці центру.
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У Харкові люди можуть стати кураторами для тварини в притулку
Кураторство є гарним варіантом для тих харків'ян, які хочуть проводити вільний час з собакою чи котом, але в них немає можливості завести вихованця вдома,
– розповіли організатори.
Щоб стати куратором, потрібно вибрати для себе тваринку. Тимчасовим господарем можна стати онлайн або в притулку.
Куратор зможе:
- приїжджати до своїх підопічних у притулок, щоб проводити разом час;
- рекламувати вихованця у соцмережах для якнайшвидшого влаштування в нову сім'ю;
- допомагати у догляді за твариною;
- навчати командам і разом брати участь у соціальних проєктах від міського притулку.
Куратор може доглядати за тваринкою, не беручи її додому / Фото Pixabay
Фахівці центру також консультуватимуть кураторів. Їм допомагатимуть із знайомством, дресируванням та соціалізацією.
Ба більше, їм також розказуватимуть про алгоритми прилаштування і пошуку для тварин нової домівки. Цікаво, що інформацію про куратора кожної тварини зазначатимуть на вольєрах тварин-вихованців.
У притулку живуть 500 собак та котів
Прессекретар "Центру поводження з тваринами" Ольга Голубева у коментарі "Укрінформу" розповіла, що у притулку є 500 собак та котів.
І вже є перший приклад опікунства – 15-річна харків'янка Даріна Гриньова, чиї житлові умови не дозволяють взяти тварину додому, обрала в підшефні собаку Зіроньку,
– розповіла Голубева.
Вона також додала, що тепер без відома Даріни як опікуна собаку нікому не віддадуть.
До речі, у притулку розповіли, що у 2021 році знайшли нову домівку чи повернули назад у сім'ї орієнтовно тисячу собак і котів.
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