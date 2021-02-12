Двоє мавп'ячих "немовлят" народилися цієї зими. Різниця між ними складає місяць: старше з'явилося на світ 19 грудня, а молодше – 19 січня.

Обидва малюки – хлопчики. Одного з них назвали Коля, а ім'я для іншого ще не придумали. Допомогти із цим просять харків'ян.

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Малі шимпанзе зараз живуть разом із мамами окремо від зграї / Фото Фельдман Екопарк

Старшого малюка назвали на честь Святого Миколая, адже він народився точнісінько на свято.

Тепер в екопарку мешкає 11 шимпанзе. Вагітних матусь перед пологами посадили в окремий вольєр. Тепер вони мешкають там разом з новонародженими.



Ім'я для молодшого шимпанзе ще не придумали / Фото Фельдман Екопарк

Мам-шимпанзе звати Джуді й Чита. Обидві вони народжували вперше. Хоча працівники екопарку побоювалися, що молоді матусі можуть відмовитися він потомства, все пройшло добре. Самки дбайливо доглядають своїх первістків.

Коли шимпанзе подорослішають, вони, швидше за все, відправляться в інші зоопарки або переїдуть в нові локації національної мережі екопарків України, – розповідають працівники екопарку.

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Обидві мами-мавпи народили малюків вперше / Фото Фельдман Екопарк

Побачити малих шимпанзе відвідувачі зможуть навесні, коли ті підростуть і наберуться сил.