Не пройшли повз: у Харківській області ціла бригада рятувальників визволяла кошеня

Надзвичайники із міста Бакалія Харківської області виїхали на виклик до крихітного потерпілого. Маленьке кошеня застрягло під бетонною плитою та не могло вилізти звідти самостійно.

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Кошеняті пощастило, адже про нього подбала небайдужа мешканка Бакалії. Вона викликала рятувальників.

Скільки часу малюк провів під бетонною плитою – невідомо. Але історія закінчилася добре, адже співробітники ДСНС зуміли дістати тваринку.

Кошеня передали місцевим мешканцям.

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