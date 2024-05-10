Годзілла постраждала від доброти: померла "найтовстіша у світі мавпа" – сумні фото

6 травня, у лікарні для домашніх тварин Crystal Pet Hospital у Бангкоку, померла "найтовстіша у світі мавпа" на прізвисько Годзілла. Мавпі було 6 років.

Тварину відправили в табір для схуднення, щоб вилікувати від пристрасті до нездорової їжі. По прибуттю він важив 19 кілограмів.

Читайте також Малайзія планує використати орангутангів для дипломатії: що вигадали

Померла "найтовстіша у світі мавпа"

Макака, яка часто споживала крабів на місцевому ринку, страждала від різних проблем зі здоров'ям, пов'язаних з ожирінням. Раціон тварини складався з ласощів, що призводило до хвороб.

Годзілла страждав на захворювання щитоподібної залози, діабет і синдром Кушинга. Усе це й стало причиною його передчасної смерті. У неволі представники цього виду можуть жити до 30 років,

– розповів ветеринар лікарні, доктор Супасек Сарачітті.



Мавпа страждала від цілої низки захворювань, пов'язаних із зайвою вагою / Фото ViralPress

Тіло Годзілли було кремоване і повернуте попередньому власникові, Манопу Емсану, після смерті тварини. Представники служби охорони дикої природи звинуватили сім'ю в тому, що вони ненавмисно спричинили смерть мавпи, годуючи її нездоровою їжею, коли та захоче.

Відвідувачі ринкового кіоску в знак сердечної підтримки засипали примата солодощами. Попри те, що спочатку сім'ї заборонили бачити Годзіллу, поки він одужував, але пізніше надали право на відвідування, оскільки вони наполегливо намагалися побачитися з мавпою.

Прах Годзілли вже забрали. Трунар сказав, що його кістки були дуже білими. Нам дуже сумно, що його більше немає. Ми врятували його, коли він був покинутий, і добре з ним поводилися. Його не можна було забирати з дому, адже він любив їсти те, що йому давали,

— сказав Маноп.

До того, як Годзіллу врятували з ринку в Бангкоку 2021 року, він важив значні 19 кілограмів, майже вдвічі більші, ніж звичайні макаки. Його знайшли прикутого ланцюгом і роздутого на місцевому ринку, де доброзичливі перехожі несвідомо завдавали йому шкоди, годуючи його нездоровою їжею з високим вмістом цукру – фруктами, горіхами, шоколадом і солодкими напоями.



Мавпі було 6 років / Фото ViralPress

Тоді його помістили в табір для схуднення при центрі дикої природи, де він пройшов суворий режим харчування, що складається з кропу, салату, цвіркунів, черв'яків, соняшникового насіння та інших поживних продуктів.

Попри значну втрату ваги, його стан не показував жодних ознак покращення.