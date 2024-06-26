Усі помруть, вони залишаться: які 5 тварин переживуть глобальну катастрофу

За гіпотетичним сценарієм, велика катастрофічна подія спустошила Землю, що призвело до вимирання людського життя і виживання лише кількох видів, які пристосувалися до нового постапокаліптичного світу. Вчені час від часу попереджають про такі можливості, закликаючи людство підготуватися до потенційних катастроф.

Дослідники розповіли, яким живим істотам вдасться пережити апокаліпсис на Землі та пристосуватися до нових умов. Мовиться про п'ятірку претендентів.

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Які 5 тварин переживуть глобальну катастрофу?

Тихоходки

Перші, хто виживе в екстремальних умовах навколишнього середовища, – безсмертні мікроскопічні істоти, відомі як тихоходки. Вони довели свою стійкість, процвітаючи в найнесприятливіших умовах на Землі. Дослідники навіть охрестили їх "найбільш незламними тваринами на Землі", оскільки вони безстрашно долають такі випробування, як піщані дюни, мінусові температури та велику висоту над рівнем моря.

Білок, відомий як Dsup, має дивовижну здатність захищати генетичний матеріал у клітинах істот, що повільно рухаються, діючи як щит від шкідливих часток. Цей білок дозволяє метеликам витримувати високі рівні радіації, які були б смертельними для більшості інших організмів. Деякі експерти навіть припускають, що повільноходки можуть бути здатні виживати в екстремальних умовах, таких як Місяць.

Таргани

Таргани були названі найбільш життєздатними істотами на Землі. Попри такі події вимирання, як падіння астероїда, що знищив динозаврів, ці комахи зуміли вижити й процвітати. Експерти припускають, що їхні шанси пережити майбутні апокаліпсиси високі.

У новому дослідженні вчені визначили ключові фактори, що сприяють успіху тарганів. Дослідники припускають, що їхній розмір та харчові звички відіграють вирішальну роль у їхньому процвітанні. Завдяки пласкому тілу таргани можуть легко проникати у вузькі щілини, недоступні для багатьох інших організмів. Ця унікальна риса дозволяє їм шукати притулок і джерела їжі навіть у ґрунті.



Таргани зможуть пережити глобальну катастрофу / Фото Unsplash

Крім того, таргани не покладаються на одне джерело їжі – технічно вони здатні споживати що завгодно. Таргани також неймовірно стійкі до токсинів, таких як інсектициди, що робить їх одними з тих істот на Землі, яких найважче позбутися.

Стерв'ятники

У випадку глобальної катастрофи на Землі деякі тварини, такі як грифи, можуть потенційно процвітати. Завдяки спеціально пристосованим шлункам, наповненим кислотою, здатною перетравлювати небезпечні бактерії, грифи можуть вижити і навіть процвітати в таких сценаріях, як зомбі-апокаліпсис. Дослідники припускають, що ці птахи-падальщики мають здатність адаптуватися і процвітати у світі після катастроф.

Акули

У безкрайніх глибинах океану живуть витривалі істоти, які потенційно можуть пережити глобальну катастрофу – акули. Ці істоти еволюціонували, щоб процвітати в темному середовищі високого тиску в найглибших частинах моря.

Попри загрози, які всесвітня катастрофа може становити для морського життя, деякі види, такі як гренландська акула, продемонстрували неабияку пристосованість. Здатні жити до 400 років, ці акули пережили світові війни та ядерні випробування, про що свідчать позначки в їхніх очах.

Існуючи на Землі задовго до появи дерев і навіть до знакових кілець Сатурна, акули довели, що вміють виживати. Існує понад 500 видів акул, і цілком ймовірно, що принаймні один з них виживе навіть в умовах катастрофічних подій.



Акули потенційно здатні пережити глобальну катастрофу / Фото Unsplash

Імператорські пінгвіни

Імператорські пінгвіни в Антарктиці продемонстрували свою здатність протистояти суворим умовам, витримуючи швидкість вітру до 200 кілометрів за годину і температуру до -50°C. На додаток, ці надзвичайні створіння можуть обходитися без їжі протягом декількох тижнів, використовуючи свої жирові запаси.

Мешканці одних з найбільш ізольованих регіонів планети, ці тварини здатні уникати загрози зомбі та передачі хвороб завдяки своєму стратегічному географічному розташуванню.