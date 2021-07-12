Дві безпомічні собаки провалились у люк: визволяли їх серед ночі
Джерело:ДСНС
У Дніпрі посеред ночі дві собаки впали у люк і не мали шансів самостійно звідти вибратися. Не гаявши часу і не чекаючи до ранку рятувальники поїхали визволяти полонянок.
Сталася надзвичайна подія на вулиці Стартовій у Соборному районі Дніпра. Повідомлення про тваринок у пастці рятувальники отримали близько третьої ночі.
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Як рятували безпомічних песиків
На місці працівники Державної служби порятунку виявили: собаки перебувають у люці завглибшки 1 метр. Вибратися звідти самостійно чотирилапі ніяк би не змогли.
Троє рятувальників розгорнули спецоперацію: опустили у люк спеціальний пристрій для вилову тварин. Так вдалося зачепити песиків і підняти вверх. На щастя, вони виявилися цілими і неушкодженими: їхньому життю нічого не загрожує.
Рятувальники дістають собак із люку / Фото ДСНС
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Зворушливі історії порятунку тварин: з останніх новин
Чотирилапі, як і люди, часто потрапляють у халепу. Втім, якщо людина може сама собі допомогти чи викликати когось на допомогу, то собаки і коти залежать від людського милосердя і уважності. Часто чотирилапих витягують із таких ситуацій, що здавалося б, їхнє життя справді висіло на волосині.
- У Полтаві поліція спинила авто за порушення ПДР. На здивування і водія, і поліцейських під радіатором застрягло маленьке кошеня, яке жалібно нявчало. Аби дістати його, довелося розбирати авто.
- У Києві урятували кота від падіння з 23 поверху: тварина застрягла на підвіконні нежилої квартири. Порятунок чотирилапого тривав декілька днів.
- На території житлового району у Дніпрі собака впав у колодязь. Тварина перебувала на глибині 2 метрів і не мала шансів вибратися звідти сама. На щастя, на допомогу прийшли рятувальники.
- У одній із п'ятиповерхівок Харкова сталася пожежа. Рятувальники винесли з вогню хазяйку, яка потребувала шпиталізації. Втім, вона зазначила: потрібно повернутися по кота, який залишився наодинці з вогнем. Котик втік від полум'я на балкон і зі страху забився у куток.