Дві безпомічні собаки провалились у люк: визволяли їх серед ночі

12 липня 2021 , 15:33
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Джерело:

ДСНС

У Дніпрі посеред ночі дві собаки впали у люк і не мали шансів самостійно звідти вибратися. Не гаявши часу і не чекаючи до ранку рятувальники поїхали визволяти полонянок.

Сталася надзвичайна подія на вулиці Стартовій у Соборному районі Дніпра. Повідомлення про тваринок у пастці рятувальники отримали близько третьої ночі.

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Як рятували безпомічних песиків

На місці працівники Державної служби порятунку виявили: собаки перебувають у люці завглибшки 1 метр. Вибратися звідти самостійно чотирилапі ніяк би не змогли. 

Троє рятувальників розгорнули спецоперацію: опустили у люк спеціальний пристрій для вилову тварин. Так вдалося зачепити песиків і підняти вверх. На щастя, вони виявилися цілими і неушкодженими: їхньому життю нічого не загрожує.


Рятувальники дістають собак із люку / Фото ДСНС

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

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Чотирилапі, як і люди, часто потрапляють у халепу. Втім, якщо людина може сама собі допомогти чи викликати когось на допомогу, то собаки і коти залежать від людського милосердя і уважності. Часто чотирилапих витягують із таких ситуацій, що здавалося б, їхнє життя справді висіло на волосині.

  • У Полтаві поліція спинила авто за порушення ПДР. На здивування і водія, і поліцейських під радіатором застрягло маленьке кошеня, яке жалібно нявчало. Аби дістати його, довелося розбирати авто.
  • У Києві урятували кота від падіння з 23 поверху: тварина застрягла на підвіконні нежилої квартири. Порятунок чотирилапого тривав декілька днів.
  • На території житлового району у Дніпрі собака впав у колодязь. Тварина перебувала на глибині 2 метрів і не мала шансів вибратися звідти сама. На щастя, на допомогу прийшли рятувальники.
  • У одній із п'ятиповерхівок Харкова сталася пожежа. Рятувальники винесли з вогню хазяйку, яка потребувала шпиталізації. Втім, вона зазначила: потрібно повернутися по кота, який залишився наодинці з вогнем. Котик втік від полум'я на балкон і зі страху забився у куток.
Автор: Вероніка Климська