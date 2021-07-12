Сталася надзвичайна подія на вулиці Стартовій у Соборному районі Дніпра. Повідомлення про тваринок у пастці рятувальники отримали близько третьої ночі.

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Як рятували безпомічних песиків

На місці працівники Державної служби порятунку виявили: собаки перебувають у люці завглибшки 1 метр. Вибратися звідти самостійно чотирилапі ніяк би не змогли.

Троє рятувальників розгорнули спецоперацію: опустили у люк спеціальний пристрій для вилову тварин. Так вдалося зачепити песиків і підняти вверх. На щастя, вони виявилися цілими і неушкодженими: їхньому життю нічого не загрожує.



Рятувальники дістають собак із люку / Фото ДСНС

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

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Чотирилапі, як і люди, часто потрапляють у халепу. Втім, якщо людина може сама собі допомогти чи викликати когось на допомогу, то собаки і коти залежать від людського милосердя і уважності. Часто чотирилапих витягують із таких ситуацій, що здавалося б, їхнє життя справді висіло на волосині.