Пухнастики потребують підтримки: у "Домівці врятованих тварин" відбудеться мегаярмарок

У Домівці проживають понад 1500 тварин. Тут піклуються про різних звірів, від лисиць та орлів до котів і коней. Завдяки зусиллям небайдужих людей, багато тварин змогли отримати другий шанс на життя, знайти новий дім або повернутися у дику природу.

Втім, притулку складно нести на собі всі витрати, тому з'явилася інформація про можливе закриття "Домівки". Львівська міська рада заявила, що планує докласти усіх зусиль, щоб підтримати та врятувати притулок. Так, вихідними влаштують ярмарок.

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У "Домівці врятованих тварин" відбудеться мегаярмарок

У Львові відбудеться великий ярмарок для порятунку "Домівки". Львів'ян запрошують придбати щось собі та підтримати мешканців притулку.

Мегаярмарок включатиме продаж різних товарів, а також збиратиме пожертви від небайдужих людей. Усі кошти підуть на закупівлю їжі та медикаментів для тварин, а також на покриття інших операційних витрат притулку.

Організація мегаярмарку – це приклад того, як громада може об'єднатися для доброї справи. Така ініціатива зможе допомогти забезпечити фінансування для утримання та догляду за тваринами, які опинилися на межі виживання,

– йдеться у повідомленні.

Захід запланований на 25 – 26 травня з 12:00 до 19:00 на території "Домівки" за адресою: вулиця Олекси Довбуша 24.

Також організатори додали, що можна принести свої речі для продажу, або зробити пожертву.

Чому притулок на межі закриття?

Як повідомив керівник притулку Орест Залипський, вже рік притулок перебуває у режимі виживання, адже постійних спонсорів немає, а тих грошей, які донатять люди, бракує на функціонування центру порятунку. Притулок не в силі затримувати зарплатню по 1 – 1,5 місяця та накопичувати борги 200 – 300 тисяч за лікування та їжу для тварин.

Тому ухвалили складне рішення: повністю зупинили прийом усіх тварин та почали працювати над ліквідацією центрів.