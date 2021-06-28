У Дніпрі врятували собаку, який впав у занедбаний колодязь

28 червня 2021 , 15:04
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Джерело:

ДСНС

На території житлового району у Дніпрі собака впав у колодязь. Вибратися самотужки тварина не мала шансів.

Повідомлення про те, що собака у халепі, рятувальники отримали рано-вранці 28 червня. Не гаючи часу, ДСНС-івці поїхали рятувати тварину. 

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Як собаку дістали з колодязя

Собака впав у занедбаний колодязь на території приватного житлового сектору на вулиці Орлиній Самарського району у Дніпрі. Тварина перебувала на глибині 2 метрів і не мала шансів вибратися звідти сама. Як вона туди потрапила – наразі загадка. 

Один із рятувальників за допомогою триколінної драбини спустився на дно колодязя. Він взяв собаку на руки і підняв на поверхню. На щастя, вона була неушкодженою, а її життю нічого не загрожує.


Рятувальник спустився у колодязь по собаку / Фото ДСНС 

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Врятовані тваринки: нещодавні випадки

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  • Так, нещодавно в Дніпрі 6 цуценят впали у яму та не могли звідти вибратись. Про інцидент рятувальників повідомили небайдужі громадяни
  • В Одесі собака провалився у яму й не міг вилізти звідти сам. На щастя, допомога прийшла вчасно. За допомогою драбини-палки та мотузки рятувальники дістали песика з пастки.
  • У одній із п'ятиповерхівок Харкова сталася пожежа. Рятувальники винесли з вогню хазяйку, яка потребувала шпиталізації. Згодом вони повернулися по її вірного друга – котика. Він забився у куток на балконі і чекав, коли його врятують.
Автор: Вероніка Климська