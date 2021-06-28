Повідомлення про те, що собака у халепі, рятувальники отримали рано-вранці 28 червня. Не гаючи часу, ДСНС-івці поїхали рятувати тварину.

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Як собаку дістали з колодязя

Собака впав у занедбаний колодязь на території приватного житлового сектору на вулиці Орлиній Самарського району у Дніпрі. Тварина перебувала на глибині 2 метрів і не мала шансів вибратися звідти сама. Як вона туди потрапила – наразі загадка.

Один із рятувальників за допомогою триколінної драбини спустився на дно колодязя. Він взяв собаку на руки і підняв на поверхню. На щастя, вона була неушкодженою, а її життю нічого не загрожує.



Рятувальник спустився у колодязь по собаку / Фото ДСНС

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

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