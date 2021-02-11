Рятують не тільки людей: у Дніпрі витягнули пса, який провалився під лід – що з ним зараз

Іноді рятувальникам доводиться приїжджати на виклик, коли допомога потрібна не людям, а чотирилапим. Так сталося й цього разу в Дніпрі.

11 лютого стало другим днем народження в житті собаки. Чималенький пес провалився під лід в місцевій водоймі. Тварина трималася на поверхні з останніх сил.

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Надзвичайники за допомогою спеціального спорядження та мотузки підповзли до чотирилапого, який був на відстані 10 метрів від берега, та витягнули з крижаної води, – розповідають у прес-службі ДСНС.

Чотирилапого витерли сухим покривалом та зігріли в службовій машині.