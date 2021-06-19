У Дніпрі врятували 6 цуценят – неймовірне відео

У Дніпрі цуценята впали у яму та не могли звідти вибратись. Про інцидент рятувальників повідомили небайдужі громадяни.

Працівники ДСНС прибули на місце події. Інцидент трапився на вулиці Ігоря Клюєва Чечелівського району Дніпра.

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Визволили цуценят рятувальники

Працівники ДСНС, які приїхали на виклик, з'ясували, що цуценята впали в глибоку яму та не можуть вибратись. Рятувальники спустились у заглибину та витягнули тварин. Там було аж шестеро цуценят.

Рятувальники витягнули 6 цуценят з ями: дивіться відео ДСНС

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До речі, в ДСНС розповіли, що життю тварин вже нічого не загрожує. Рятували цуценят 4 працівників служби.