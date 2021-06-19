Працівники ДСНС прибули на місце події. Інцидент трапився на вулиці Ігоря Клюєва Чечелівського району Дніпра.

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Визволили цуценят рятувальники 

Працівники ДСНС, які приїхали на виклик, з'ясували, що цуценята впали в глибоку яму та не можуть вибратись. Рятувальники спустились у заглибину та витягнули тварин. Там було аж шестеро цуценят.

Рятувальники витягнули 6 цуценят з ями: дивіться відео ДСНС

До речі, в ДСНС розповіли, що життю тварин вже нічого не загрожує. Рятували цуценят 4 працівників служби.

Як вберегти домашнього улюбленця

Щоб вберегти цуценя у квартирі чи на вулиці фахівці радять:
  • встановити невеликі замки на кухонні шафки, які розміщені рівні підлоги;
  • поставити спеціальний дитячий бар'єр на верхній і нижній частинах сходів;
  • купити спеціальний домашній вольєр відповідного розміру;
  • завжди закривати кришку унітазу, щоб собака не напився з нього;
  • мінімізувати контакт тварини з отруйними для неї рослинами, а також з хімічними речовинами;
  • переконуватись, що собака не зможе вистрибнути або випасти з відкритого вікна;
  • ніколи не залишати собаку в задушливій машині.
    Детальніше читайте тут.

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