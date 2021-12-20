Дівчинка подружилася з котом, який має схожу з нею особливість: що їх обʼєднало

Маленька Айві Кьюсак має особливість – розщеплення піднебіння, яке також відоме, як "заяча губа". Проте навчитися долати труднощі допомагає кіт, який схожий з дівчинкою.

Мама Айві, яку звати Кейтлін, взяла кота, коли побачила, що у нього також є розщеплення піднебіння.

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Жінка пригадала, що коли вперше почула діагноз лікарів, то злякалася за доньку. Проте згодом вона дізналася, що пластична операція може допомогти Айві.



Айві та Сарджент Пеппер / Фото Caitlin Cusack​

Дівчинка за перші 18 місяців життя перенесла кілька успішних операцій з відновлення губи та піднебіння.

Під час цих складних часів мати помітила, що донька полюбила іграшки у вигляді котиків, тому вирішила подарувати їй справжнього. Улюбленець, якого назвали Сарджент Пеппер, мав стати для дівчинки другом, адже мав таку ж особливість, як і Айві, – розщеплення піднебіння.

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"Я хотіла, щоб в Айві був близький друг, який точно знає, що їй довелося пережити", – зазначила Кейтлін.

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