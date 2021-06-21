Світові рекордсмени: у найдовший день року відзначають свято жирафи – цікаві факти, фото, відео

Популяція жираф у світі стрімко скорочується. Основним ворогом цих дивовижних тварин є людина. Саме тому 21 червня у світі щорічно відзначають День жирафи.
За останніх 15 років кількість жираф у світі скоротилася на 40%. Причиною стали збройні конфлікти в Африці, розширення сільськогосподарських земель та браконьєрство.
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Популяція жирафів у світі скорочується / Фото Unsplash
День жирафи недарма припадає саме на 21 червня. Свято найвищої тварини на землі відзначають у найдовший день у році.
Жирафанайвища тварина у світі. Її висота сягає від 5,5 до 6,1 метра. Третина зросту жираф припадає на їх знамениту шию. Важать жирафи від 500 до 1000 кілограмів.
Джерело: Вікіпедія
Попри неймовірну довжину шиї жираф, вони, як і більшість ссавців, мають 7 шийних хребців. Така будова тіла потребує особливої системи кровообігу.
Серце жираф важить близько 12 кілограмів і створює тиск, утричі більший за людський. Усе для того, щоб постачати кров у мозок.
Жирафи часто виглядають кумедно / Фото Zooclub
Однак серце гігантів не розраховане на різке піднімання й опускання голови. Таке навантаження може навіть призвести до смерті тварини. Рятує жираф кров: вона дуже густа й має вдвічі більше кров'яних тілець за людську.
Жирафи можуть відпочивати, стоячи на ногах. А коли тварині потрібно краще відпочити, вона лягає, підгинаючи під себе ноги. А довгу шию закидує на спину.
Так спить жирафа / Фото mirfactov.com
Найвищі тварини у світі змушені їсти цілий день / Фото faunistics.com
Цікаві факти про жирафів
- Жирафи – єдині тварини, які не вміють позіхати.
- Язик жираф має довжину 50 сантиметрів, а ще він – синього або чорного кольору.
- А хвіст жираф має довжину близько 2,5 метра.
- Попри довгу шию, жирафа не може повністю нахилити голову до землі. Для того, щоб підняти щось звідти, цим тварин потрібно стати на коліна.
- Більшість часу жирафи проводять за їжею. На це вони витрачають від 16 до 20 годин на день.
- Кожна жирафа має унікальний візерунок на шкірі. Їх можна порівняти з відбитками пальців.
- Давні греки й римляни вважали, що жирафа – це плід пристрасної любові гепарда й верблюда.
- Єдиними ворогами жираф у дикій природі є леви. Однак ці хижаки також часто страждають від могутніх копит.
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Цікаві факти про жираф