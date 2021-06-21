Світові рекордсмени: у найдовший день року відзначають свято жирафи – цікаві факти, фото, відео

Популяція жираф у світі стрімко скорочується. Основним ворогом цих дивовижних тварин є людина. Саме тому 21 червня у світі щорічно відзначають День жирафи.

За останніх 15 років кількість жираф у світі скоротилася на 40%. Причиною стали збройні конфлікти в Африці, розширення сільськогосподарських земель та браконьєрство.

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Популяція жирафів у світі скорочується / Фото Unsplash

День жирафи недарма припадає саме на 21 червня. Свято найвищої тварини на землі відзначають у найдовший день у році.

Жирафа найвища тварина у світі. Її висота сягає від 5,5 до 6,1 метра. Третина зросту жираф припадає на їх знамениту шию. Важать жирафи від 500 до 1000 кілограмів.

Джерело: найвища тварина у світі. Її висота сягає від 5,5 до 6,1 метра. Третина зросту жираф припадає на їх знамениту шию. Важать жирафи від 500 до 1000 кілограмів.Джерело: Вікіпедія

Попри неймовірну довжину шиї жираф, вони, як і більшість ссавців, мають 7 шийних хребців. Така будова тіла потребує особливої системи кровообігу.

Серце жираф важить близько 12 кілограмів і створює тиск, утричі більший за людський. Усе для того, щоб постачати кров у мозок.



Жирафи часто виглядають кумедно / Фото Zooclub

Однак серце гігантів не розраховане на різке піднімання й опускання голови. Таке навантаження може навіть призвести до смерті тварини. Рятує жираф кров: вона дуже густа й має вдвічі більше кров'яних тілець за людську.

Жирафи можуть відпочивати, стоячи на ногах. А коли тварині потрібно краще відпочити, вона лягає, підгинаючи під себе ноги. А довгу шию закидує на спину.



Так спить жирафа / Фото mirfactov.com

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Найвищі тварини у світі змушені їсти цілий день / Фото faunistics.com

Цікаві факти про жирафів

Жирафи – єдині тварини, які не вміють позіхати.

Язик жираф має довжину 50 сантиметрів, а ще він – синього або чорного кольору.

А хвіст жираф має довжину близько 2,5 метра.

Попри довгу шию, жирафа не може повністю нахилити голову до землі. Для того, щоб підняти щось звідти, цим тварин потрібно стати на коліна.

Для того, щоб підняти щось звідти, цим тварин потрібно стати на коліна. Більшість часу жирафи проводять за їжею. На це вони витрачають від 16 до 20 годин на день.

Кожна жирафа має унікальний візерунок на шкірі. Їх можна порівняти з відбитками пальців.

Їх можна порівняти з відбитками пальців. Давні греки й римляни вважали, що жирафа – це плід пристрасної любові гепарда й верблюда.

Єдиними ворогами жираф у дикій природі є леви. Однак ці хижаки також часто страждають від могутніх копит.

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Цікаві факти про жираф