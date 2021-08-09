Ветеринарний лікар – надзвичайно стара професія. Щойно людина почала приручати тварин, як з'явилася потреба їх лікувати. Відомо, що у Древньому Єгипті та Древній Греції були інститути гіппіатрів – людей, які лікували коней.

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А от перша "сучасна" ветеринарна школа у світі з'явилася значно пізніше. Її відкрили у 1761 році у Франції. Ініціатором відкриття став король Людовік XV, якого тривожила висока смертність худоби. Відтоді лікування тварин стало відбуватися через науковий підхід.

Історія свята

Професійне свято працівників ветеринарної медицини в Україні відзначають з 2001 року. Цей день має на меті віддати шану нелегкій, небезпечній та дуже відповідальній роботі ветеринарів.

А ми хочемо розповісти, чому ветеринар – найкраща професія на світі. Тільки погляньте на ці фотографії лікарів та їх чарівних пацієнтів.

Неймовірний кадр

Фото Reddit

Маленькі мейн-куни на прийомі у лікаря



Фото Reddit

Пацієнт трішки втомився



Фото @quantizedd / Reddit

Найкращий помічник



Фото Reddit

Що тільки не знайдеш в кишені у лікаря



Фото Reddit

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

І таким малюкам потрібен огляд



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Сміятися разом із пацієнтом



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Перший раз у клініці



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Вдячний пацієнт



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Якщо лікар сміється – значить, все чудово



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А може, навпаки?



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Найкраще "дякую" від пацієнта