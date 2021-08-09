Ветеринарний лікар – надзвичайно стара професія. Щойно людина почала приручати тварин, як з'явилася потреба їх лікувати. Відомо, що у Древньому Єгипті та Древній Греції були інститути гіппіатрів – людей, які лікували коней.
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А от перша "сучасна" ветеринарна школа у світі з'явилася значно пізніше. Її відкрили у 1761 році у Франції. Ініціатором відкриття став король Людовік XV, якого тривожила висока смертність худоби. Відтоді лікування тварин стало відбуватися через науковий підхід.
Історія свята
Професійне свято працівників ветеринарної медицини в Україні відзначають з 2001 року. Цей день має на меті віддати шану нелегкій, небезпечній та дуже відповідальній роботі ветеринарів.
А ми хочемо розповісти, чому ветеринар – найкраща професія на світі. Тільки погляньте на ці фотографії лікарів та їх чарівних пацієнтів.
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Пацієнт трішки втомився
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