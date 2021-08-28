Дають гарбуза: самки-восьминоги жбурляють у надокучливих залицяльників камінцями

Науковці, спостерігаючи за восьминогами біля узбережжя Австралії, виявили дивну рису у їхній поведінці. Так, вони побачили самиць, які кидають снаряди та мул у самців. Це досить рідкісна поведінка серед тварин: кидати щось у представника свого ж виду.

Спершу вважалося, що це або випадкові потрапляння, або засильні рухи під час облаштування житла. Та згодом виявилося: це спосіб, яким самиці "дають гарбуза" нав'язливим кавалерам.

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Науковці спершу не помічали поведінки самиць

У 2015 році Пітер Годфрі-Сміт з Університету Сіднея та його колеги зняли на відео кілька сіднейських восьминогів у затоці Джервіс. Це одне з небагатьох місць на піщаному морському дні, де восьминоги можуть влаштовувати барлоги. Тут, на невеликій території, проживає незвичайна кількість цих тварин.

Камери фіксували бійки, шлюбні стосунки та незвичну поведінку, яку команда називає "жбурлянням."

Як жбурляються камінці:

Восьминоги утримують під тілом у своїх щупальцях мул, водорості або раковини.

Потім нахиляють сифони і вистрілюють струменем води у снаряди, просуваючи їх на відстань до декількох метрів.

Вважалося, що таким способом викидають залишки їжі або копають лігво. Втім, на відео також помітно, що восьминоги б'ють інших представників виду кинутими предметами.



Восьминоги жбурляють предмети, відхиляючи залицяння / Wiki photo

Самки "відшивають" надокучливих самців

Коли Годфрі-Сміт описав цю поведінку у 2015 році, він не був впевнений, чи самиці навмисно націлені на інших восьминогів або просто випадково влучили в них. Тепер у команди є більше відеоматеріалів, а детальний аналіз також виявив відмінності між кидками, націленими на інших, та тими, що використовуються для розчищення лігва.

У 2016 році одна самка восьминога 10 разів кинула мул на самця з сусіднього барлога, який намагався злучитися з нею. Вона змогла влучити у нього 5 разів.

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У чотирьох таких випадках самець намагався ухилитися, хоча це йому не завжди вдавалося. При націлюванні на інших, восьминоги частіше кидали мул, ніж снаряди, і кидки також були більш енергійними.

Жбурляння в інших представників виду – рідкість серед тварин

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Таке відкриття важливе не лише для розуміння поведінки восьминогів, а й загального влаштування субординації тварин одного виду. Серед диких тварин подібні "випади" спостерігають лише у декількох видів, включаючи шимпанзе.

Це досить рідко. Особливо рідко кидається предметами в інших представників цієї ж популяції,

– розповів Годфрі-Сміт.

Хоча метання, здається, використовується як форма нападу, команда не бачила жодного цілеспрямованого восьминога, який би відповідав, атакуючи або перекидаючи речі назад.

Команда вирішила оприлюднити результати дослідження як препринт. Нещодавно опублікували схоже дослідження: припускається, що білі ведмеді іноді використовують камені або грудки льоду як зброю. Вони можуть навмисне скидати камені зі скель на моржів.