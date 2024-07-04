На Черкащині рятувальники витягли з вогню п'ятьох крихітних цуценят: фото до сліз
Джерело:ДСНС
В селі Стецівка, що на Звенигородщині, виникла пожежа. Через неї ледь не загинули маленькі цуцики, які самотужки врятуватися не могли.
Тоді про інцидент повідомили ДСНС України в Черкаській області. Рятувальники негайно вирушили на місце події й, як завжди, успішно виконали свою роботу.
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5 врятованих цуценят та ліквідована пожежа
Нещодавно на відкритій території спалахнула пожежа, причиною якої, як повідомляється, стало сміття. Прибувши на місце події, рятувальники почули скиглення з епіцентру пожежі, яке вказувало на те, що тварина потрапила в біду.
Під час гасіння пожежі один з рятувальників оперативно розпочав пошукову операцію, щоб знайти тварину, яка перебувала під загрозою зникнення, та надати їй допомогу.
Одразу знайти місце, де лунало таке жалісне скавчання я не зміг, бо було дуже багато диму, скрізь вогонь… Коли ж знайшов, аж 5 цуценят плакали просто серед сміття, яке палало. 3 з них були просто налякані, а 2 надихались диму,
– розповідає рятувальник Андрій Харченко.
Працівник ДСНС та 5 врятованих маленьких цуценят / Фото ДСНС України
Рятувальники перевезли цуценят у безпечне місце, де їх відмили та напоїли водою. Згодом цуценят передали старості громади для подальшого прилаштування.